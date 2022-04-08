美国制裁了一家俄罗斯造船公司和世界上最大的钻石生产商

FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

针对俄罗斯入侵乌克兰，美国周四对全球最大的钻石生产商阿尔罗萨和造船、维修和保养公司联合造船公司（USC）发布了制裁。

美国财政部副部长说：“这些行动是与国务院合作并与我们的盟友和伙伴协调采取的，反映了我们继续努力限制克里姆林宫获得资产、资源和经济部门，而这些资产、资源和经济部门对于供应和资助普京的暴行至关重要。”恐怖主义和金融情报，布莱恩·纳尔逊。

美国财政部在一份声明中回忆说，负责俄罗斯90％钻石开采能力的阿尔罗萨公司也受到了加拿大、英国、新西兰和巴哈马的制裁。

“南加州大学负责建造俄罗斯几乎所有军舰以及为外国客户建造的军舰。在重新任命南加州大学的同时，国务院还任命了28家子公司和8名董事会成员，” 他在谈到这家造船公司时说。

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania REUTERS

由于对这八名南加州大学成员的这些制裁，他们在美国的财产和权益 “被封锁”。财政部补充说：“此外，任何由一个或多个被封锁者直接或间接拥有50％或以上的实体也将被封锁。”

MAIUPOL 的屠夫

澳大利亚政府周四宣布，对绰号 “马里乌波尔屠夫” 的俄罗斯陆军上校米哈伊尔·米津采夫（Mikhail Mizintsev）以及其他64名俄罗斯人和两名乌克兰人实施金融制裁和旅行禁令，原因是俄罗斯入侵乌克兰。

除了应对炸毁马里乌波尔市一个满是平民的剧院负责的米津采夫之外，这些措施还影响到副总理德米特里·格里戈连科和经济发展负责人马克西姆·雷舍特尼科夫以及其他高级官员，他指出澳大利亚外交部。

该名单还包括被俄罗斯 “任命” 为乌克兰小镇梅利托波尔 “市长” 的加琳娜·丹尼尔琴科，以及乌克兰议员奥列格·沃洛申，根据澳大利亚的声明，他与俄罗斯合作破坏基辅政府。

新一轮制裁是在俄罗斯军队在乌克兰布查镇和基辅附近其他村庄屠杀平民的证据表明可能犯下战争罪行之后发生的。

（来自欧罗巴出版社的信息）

继续阅读：



