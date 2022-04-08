喜剧演员 Teo González “拯救” 1986 年墨西哥世界杯的那一天

毫无疑问，墨西哥举办的最重要的体育赛事之一是1986年世界杯，它留下了令人难忘的轶事，其中包括迭戈·阿曼多·马拉多纳对阵英格兰的两个进球：“上帝之手” 和 “世纪目标”，由半场比赛构成。

但是，并不是所有的精彩故事都是在球场上讲述的，还有更好的选择，因为尽管这是国家队在这类比赛中最好的表现，但它无法超越四分之一决赛。

众多出演喜剧演员泰奥·冈萨雷斯（Teo González）之一，当时只有25岁，是莱昂俱乐部的第三位门将。他从未首次亮相，但设法坐在板凳上等待机会。

在绝望的时刻，当新的守门员到达时，尽管他在球队工作了很多时间和经验，但他还是被置于他的榜首，他要求经理澄清自己的上场机会。

Teo González accedió a ser ayudante en las instalaciones de León durante el mundial de México 86 (Foto: Twitter @teogonzalezrisa)

1986年世界杯来了，他们向Teo解释说他将再待一年，但合同必须在国际比赛结束后签署。出于这个原因，董事会要求他留在莱昂俱乐部（Club León）的设施中，在世界杯博览会期间提供一切必要的帮助，正如他在 YouTube频道RadioShow 的一次采访中所详细介绍的那样。

C组抵达由法国、匈牙利、加拿大和苏联组成的瓜纳华托州莱昂市。为了进行准备，国际足联派出了官方网，这些球网将被放置在洛斯潘萨斯维德斯的诺坎普体育场的目标中。

那场比赛是第一个使用方网的比赛，这种情况意味着旧网背后的拱门消失了，因此，由于使用了新的张紧器，放置变得复杂。

Teo开始将它们从盒子里拿出来开始放进去，但他意识到FIFA没有派出张紧器，因此无法开始比赛。由加拿大和法国主演的第一场比赛的裁判监督了球场，观察到球场状况良好，但被篮网警告说，他们的位置不佳。

裁判说：“球场很完美，一切都很好，但篮网不可能像这样。”喜剧演员今天告诉他，张量还没有到来，裁判说：“如果没有网络，就没有对手”。

Al final no obtuvo una renovación con los Panzas Verdes a pesar de las promesas y su esfuerzo (Foto: Instagram/@teogonzalezrisa)

总部立即发生了变化，但TeoGonzález有一个非常简单的解决方案。他跑到一家超市买了塑料晾衣绳，然后将晾衣绳绑在网上，把它们拉到看台上然后放好，以便按照协议的要求保持紧张状态。

多亏了今天喜剧演员的这一壮举，裁判批准了小组中相应的三场比赛，并挽救了那场比赛。比赛结束时，只有两支球队通过，苏联和法国，均获得5分。

当世界锦标赛结束时，Teo回到了莱昂俱乐部的季前赛，并承诺董事会再待一年，但是当时的新教练告诉他，他已经不在计划中了，因此，三年后，他向他表示感谢。

正如喜剧演员本人所感受到的那样，背叛了他在此期间无法寻找装备，因为他知道自己会继续使用 Green Bellies。他继续踢业余足球，但最近心脏病发作使他离开了球场，尽管他的医生答应释放他继续踢足球。

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