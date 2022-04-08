查维斯塔政权拒绝俄罗斯暂停联合国人权理事会的资格

委内瑞拉外交部长费利克斯·普拉森西亚周五保证，正如非洲国家驻加拉加斯大使阿卜杜勒卡德尔·哈贾齐在委内瑞拉首都举行的一次会议上告诉他的那样，阿尔及利亚已与拒绝俄罗斯暂停联合国人权理事会成员资格的国家站在一起。

这位部长通过他的Twitter帐户警告说，“这一错误决定侵犯了多边主义和违反国际组织的普遍性原则”。

联合国会员国本周四作出的决定是基于俄罗斯军队在乌克兰犯下的 “严重和系统侵犯人权” 的指控。

该实例的大会以 93票赞成、24票反对、58票弃权批准了华盛顿提出的倡议，远远超过了法定三分之二多数，因为只考虑了 “是” 和 “反对”。

在这方面，普拉森西亚认为，“国际社会不能受制于坚持对主权国家实施制裁以孤立它们，从而危及国际关系的稳定的单边主义主张”。

在联合国暂停俄罗斯数小时后，委内瑞拉政府拒绝了该组织的决定，并保证该组织违反了其支持的对话选项。

自 2 月 24 日开始入侵乌克兰以来，俄罗斯一直非常孤立，在昨天投票前夕，它向许多国家施加了压力，警告他们，投票赞成甚至弃权将被视为具有后果的敌对姿态。

外交部长与阿尔及利亚大使之间的会晤证实了两国自 1971年以来的外交关系。去年2月，在加勒比和阿尔及利亚官员举行的一次会晤中，两国在生产性农业领域的双边合作得到了加强。非洲国家。

两国还签署了能源、教育、文化、贸易和工业方面的协议。

（来自 EFE 的信息）

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