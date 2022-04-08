Sheyla Rojas 否认是 Latina 新节目 Arriba Mi Gente 的第五位主持人

《指挥中的女性》，该计划由Giovanna Valcárcel 和 Thaís Casalino 于 2 月 25 日结束。自从拉丁空间被取消并被卡索·塞拉多（Caso Cerrado）取代以来，已经过去了将近一个月，由埃塞尔·波佐（Ethel Pozo），珍妮特·巴尔沃萨（Janet Barboza）和新杰尔·布鲁内拉·霍纳（Jale Brunella Horna）主办的《今日美国但是，一个新程序即将发布。

这就是 Arriba Mi Gente，这个空间将于四月到来，将由马蒂亚斯·布里维奥、贾内拉·内拉、桑蒂·莱斯梅斯和卡琳娜·博雷罗 领导。根据Latina的说法，该杂志将以 “完全更新的格式，最新的娱乐，娱乐，独家采访和新片段将更接近公众” 出现在小屏幕上。

该计划的第一个预告片让不止一个人感到惊讶，因为宣布了第五位主持人的参与，该主持 人的名字尚未透露 。在图像中，您可以看到这是一位将从墨西哥城国际机场抵达该国的妇女。“她也是我们的”，听见画外音。那是 Sheyla Rojas 吗？

Arriba Mi Gente 是将取代女性指挥官的新计划。（视频：拉丁语）

SHEYLA ROJAS 清理了自己在拉丁裔的未来

自从第一次促销活动以来，人们对这位有影响力的人会参与新的Latina计划的猜测很多，因为她本人已经在多个计划中宣布，由于她有一个新的工作项目，她将返回该国。

但是，在4月8日星期五接受AméricaHoy采访时，这些谣言被完全驳回了，他在采访中明确表示，从Estás en Todas撤出后不打算重返驾驶计划。

“每个人都在问我是否要参加某个频道的节目，我就不用提了。他们问我能不能在那里，但事实是我不会。目前还没有。我的下一次旅行是去西班牙，” 这位来自墨西哥瓜达拉哈拉的前现实女孩说。

Sheyla Rojas 否认是 Arriba Mi Gente 的第五位主持人。（视频：美国电视台/今日美国）

她为什么要和 ESTAS EN TODAS 分开？

美国电视台制作经理豪尔赫·格里帕透露，由于她在 2020 年与足球运动员路易斯·阿德文库拉一起出演的丑闻，谢拉·罗哈斯与她与 “乔卡 ” · 曼德罗斯一起主持的节目 E stás en Toda s 分离。

碰巧她的前关系主义者欧文·维拉（Irvin Vera）透露，这位前现实女孩正前往西班牙秘密见这位足球运动员。此外，他还与节目 Magaly TV La Firm e 分享了他们在 WhatsApp 上关于 Advíncula 的一些有争议的图片和对话。

在与Vera的聊天中，Sheyla告诉她她计划利用与国家队的会面，明确表示 “如果我们必须流血，就必须流血”。在媒体上流行的另一句话是 “让我跛脚，如果不是下一个的话”。

2020年9月，娜塔莉·维尔蒂斯（Natalie Vértiz）被介绍为 Estás en Todas 的新主持人，而谢拉因严厉批评而离开了电视。

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