就赫克托·帕拉而言，塞尔吉奥·梅耶称古斯塔沃·阿道夫·因凡特为 “厌恶女性主义者和男子气概”

演员歌手塞尔吉奥·梅耶（Sergio Mayer）与节目记者古斯塔沃·阿道夫·因凡特（Gustavo Adolfo Infante）对抗，因为司机就赫克托·帕拉（Hec tor Parra）的案件发表了声明，赫克托·帕拉被女儿亚历克斯·帕拉指控性虐待。

通过在他的 Twitter 帐户上发布的视频，莫雷纳党的前副手称De Primera Mano 的主持人为厌恶女性主义者和男子气概，因为根据他的陈述，他在对父亲提出的投诉发表声明后再次使Alexa Parra受害。

“谁向古斯塔沃·阿道夫解释这叫做厌女症？前加里波第评论说，如何利用他的律师的无能来谴责一名副手支持一名性虐待的未成年受害者，指控我涉嫌影响力贩运，以转移对被指控的施虐者的起诉的注意力，这简称为腐败。”

“谁向古斯塔沃·阿道夫（Gustavo Adolfo）解释说，利用电视频道的整个结构来攻击、嘲笑、不断攻击妇女，因为她们是女性而不是与她们结合在一起被称为性别暴力？”，他补充说。

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

“谁向你解释说，向前公安部长寻求支持让你自由，因为你是记者，他们逮捕了你喝醉了，你和一个没人想知道的女人一起去，那是影响力贩运？”，他说。

最后，这位商人还呼吁媒体不要给娱乐记者留出空间，因为他在节目中表达了这样的评论：“他们的队伍中不应该仅仅为了一点点评分就有厌恶女性主义者和性别歧视者。这不是要限制任何人的言论自由，而是要消除暴力侵害妇女行为。”

去年6月，来自墨西哥娱乐业的两位人士在直播中出演了激烈的讨论。当时，梅耶参加了由古斯塔沃·阿道夫（Gustavo Adolfo）主持的Imagen Televisión节目，在该节目中，他受到了他参与的各种争议的质疑，例如何塞·何塞（JoséJosé）的遗产解决给他的孩子和特许权使用费的方式，以及他给予了金妮·霍夫曼和 Alexa Parra 的支持。

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

有人向梅耶询问他捐给宋王子的钱的动机和来源，并回答说：“儿子，我可以告诉你这对你有什么关系”。此外，前加里波第（Garibaldi）保证，他不是来现场只是为了接受讯问，而是要他向古斯塔沃·阿道夫（Gustavo Adolfo）询问他对他的指控，根据他的陈述，他无法用任何正式文件证明这些指控。

讨论之所以激烈，是因为因凡特除了滥用梅耶作为副手的 “小权力” 之外，还称梅耶为 “trácala” 和 “tranza”。

在谈到赫克托·帕拉（HéctorParra）的案件时，塞尔吉奥邀请记者举报他的影响力贩运：“我呼吁该男子证明自己在贩运影响力，然后去投诉。两位律师，再加上他，是对我的三项投诉，我要放弃我的管辖权，以便那个人可以提出申诉。如果他们不检查 [...] 那就让主辞职以证明不一致。”

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