丽娃·帕拉西奥（Riva Palacio）抨击 AMLO “与所有人战斗”：“发脾气男孩”

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）最近与最高法院，国家统计局顾问，美国国会议员或反对玛雅火车的艺术家发生冲突，引起了对墨西哥总统的各种批评。

记者雷蒙多·里瓦·帕拉西奥（Raymundo Riva Palacio）就是这种情况，他在最近为 Ejecentral 撰写的专栏文章中认为，让安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔惊叹的能力总是会让他感到惊讶，尤其是在他不断提起诉讼时。

因为，根据作者的说法，对于墨西哥总统来说，他们都是一样的。从他的美国同行乔·拜登到墨西哥演员欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）、国家统计局首席议员洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）或欧洲议会。

上述文本中使用的一些术语是：“在他的脑海中，没有等级结构，而是充满情感” 和 “他的好战性尿失禁令人惊讶”。

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO EFE

他坚持认为，这是由于AMLO “携带着仇恨和不懈侵略的机器”，它说侮辱任何人，半真半假甚至是谎言。

所有这些也将受到作者在墨西哥总统身上可以认出的 “巨大的自尊心” 的驱动，这使他不屑一顾地看待其他所有人。

这些声明是在反洗钱司抨击国家最高法院之后发表的，因为据称治安法官对电力改革几乎没有兴趣，而电力改革的实质内容违反了现行立法的规定。

在质疑他们是否将自己的表演指向墨西哥人民之前，他最后说了里瓦·帕拉西奥（Riva Palacio）认为这是整个六年任期未来最令人难忘的一句话：“而且不要让他们来找我说法律就是法律，不要告诉我法律就是法律的故事。”

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia | Andrea Murcia

他还列举了 AMLO对一群美国国会议员的话，他们曾就亚历杭德罗· 格茨·马内罗写信给国务卿安东尼·布林肯和检察官梅里克·加兰，指出他在 “攻击司法机构”。

总统说，美国民主党的做法是由于这样的事实，即自从他们处于竞选季节以来就涉及利益，最后得出结论：“他们错了，不知情，我结束了：（...）我们不接受干预”。

最后，里瓦·帕拉西奥（Riva Palacio）回忆说，AMLO取消了最高法院的10年否决权，称他们为 “雇主律师”，从而取消了最高法院部长的资格前官员，以便他们能够在私营部门工作。

“令人憎恶的是，部长们没有制定标准或取消这些限制。想象一下：有些人在 Pemex 工作，他们知道考古遗址的位置以及将要私人主动开展工作。那就是腐败，” 他在新闻发布会上说。

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

在上述事件之后，记者雷蒙多·里瓦·帕拉西奥最后说，洛佩斯·奥夫拉多尔 “有时候表现得像个发脾气，举止不好和自私的孩子”。

但是，尽管他认为自己多年来可以摆脱一切，但在某些情况下，也可能会发生转变，以至于他的敌意，侵略和侮辱又回到了他身上。

“我们将看到他所虐待的人会有什么反应。目前，一切都表明它不会受到惩罚”，这位记者在最近为 Ejecentral 撰写的专栏文章中总结道。

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