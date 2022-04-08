里卡多·加雷卡的讲话在秘鲁的社会冲突中风靡一时

里卡多·加雷卡在秘鲁的励志演讲

由于抗议一系列政府措施的示威活动，秘鲁社会目前正处于微妙的局面直接影响到工人的口袋里。最近几天骚乱的结果是4人死亡。总统佩德罗·卡斯蒂略甚至在利马宣布进入紧急状态，周二（Sporting Cristal-Flamengo，闭门造车）和周三（Alianza Lima-River，有观众）也在国家体育场为解放者杯开球。发言的是里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca），他的演讲迅速扫描了社交媒体。

埃尔蒂格雷（El Tigre）在上次新闻发布会开始时向整个秘鲁发出了 “大大的拥抱”，并表示 “重要的是比以往任何时候都更加团结起来摆脱这种局面。”在对国家队不久的将来的评论中，他将与将于6月面对阿拉伯联合酋长国和澳大利亚的大陆复活赛的获胜者一起参加卡塔尔2022年世界杯比赛，他专门谈到了秘鲁领土上复杂的社会现状。。

“我对谈论政治不感兴趣，我对谈论体育感兴趣。由于我无法出去（因为宵禁），所以我整天上午都在看新闻节目，讲述与社交现实有关的一切，这令人担忧。这里的运动对他们不感兴趣，他们不在乎。这是我担心的问题。它从来没有报道过 Sporting Cristal 和 Flamengo 之间的比赛将会发生什么。这位阿根廷战略家表示愤慨，不是新闻报道，也不是新闻快讯。

他大胆地说：“秘鲁需要有男孩参加比赛，唯一的办法就是通过体育运动，别无选择。体育和教育。如果你有一个有竞争力、受过良好教育的公民... 但这是悬而未决的东西。这一切什么时候才能看见？愿上帝愿意在某些年份的某个时候启发秘鲁，因为秘鲁的能力很强，他们拥有的优秀人才，不幸的是他们抛弃了他们，也因为一个国家存在的所有缺点，它想要的只是工作。”

加雷卡在2018年俄罗斯预选赛之前登陆秘鲁，并在36年后让 Albirroja 获得参加世界杯的资格，他在当地得到了全力支持。这就是为什么他的话在网络上风靡一时的原因：“年轻人，人们，每天外出找工作的人，都希望有机会工作和成长，基本上是为了成长。他们有超过60％的非正式性，您必须出去工作并寻找日常工作，因为没有吃饭的地方。你想要的只是让人们能够获得所有这些可能性。”

同时，他向出席新闻发布会的记者保证：“这是每个人的任务，也是你的任务。你必须坚定不移，因为你是报告和说出正在发生的事情的人。我不仅有责任为担任国家队的教练大声疾呼，而且你也有责任讲述正在发生的事情的真实情况并坚持正在发生的事情。如果秘鲁的成长不是很困难，那么机构和俱乐部的成长也不是很困难。”

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