检察官办公室要求对布鲁诺·帕切科和总统的侄子进行36个月的审前拘留

4月7日，在Provías Descedival案（Puente Tarata III）的背景下，检察官办公室要求对因涉嫌犯罪组织加重串通罪而被调查的7人进行36个月的防范性拘留。该命令还包括总统办公室前秘书布鲁诺帕切科和佩德罗卡斯蒂略总统的两个侄子,男修道士巴斯克斯·卡斯蒂略和吉安·马可·卡斯蒂略。

该请求由检察官卡拉·泽切纳罗·蒙格（Karla Zecenarro Monge）领导的专门负责利马官员腐败犯罪的第二公司检察官办公室第五办公室处理。 审前拘留令中包括的被调查人员是：

1.政府宫前秘书长布鲁诺·帕切科·卡斯蒂略。

2。Provías 去中心化的前董事维克多·瓦尔迪维亚·马尔帕蒂达。

3.该实体的官员埃德加·巴尔加斯·马斯。

4.商人扎米尔·比利亚韦德·加西亚。

5。商人路易斯·卡洛斯·帕萨佩拉·阿德里安岑。

应当强调的是，初步拘留是《刑事诉讼法》第261条规定的一项措施，旨在短期剥夺被调查人员的自由，以防止其逃跑。如果是常见情况，则执行时间为72小时或3天，但如果情况复杂，则持续长达10天。在这种情况下，由于其复杂性，它发布了36个月。

另一方面，检察官办公室也要求采取 限制性出庭措施 （确保采取临时手段确保刑事诉讼的目的）， 以便：

1.Provías 去中心化的官员 Alcides Villafuerte Vizcarra。

2。女商人 Karelim López Arredondo。

3.商人马可·帕萨佩拉·阿德里安岑。

4，商人赫克托·帕萨佩拉·洛佩兹。

5。商人维克多·圣米格尔·贝拉斯克斯。

布鲁诺·帕切科和卡斯蒂略的侄子仍然逍遥法外：

但是，前总统办公室秘书和总统的侄子仍然没有出庭接受审判。因此，内政部将他们纳入了奖励计划。

当局说：“内政部副部长立即要求将其视为头号通缉犯并获得奖励，” 因为检方在一次试图对之发出逮捕令的行动中无法找到上述人员他们。

“整份报告已经正式确定，并已移交给内部部门，以便按照已经监管的规定进行。在这段时间里，这种奖励应该出来并被认为是最想要的奖励之一，” 他补充说。

有关布鲁诺·帕切乔下落的信息，我们提供了 3 万个鞋底。有关 Fray Vasquez Castillo 和 Gian Marco Castillo Gómez 下落的信息，请提供一万五千个鞋底。

总的来说，Mininter已将参与Puente Tarata III案的五名逃犯纳入了此奖励计划。奖励打击犯罪评估委员会（Cercri）批准将这五个人包括在内。

其他被捕获

在上述行动中，商人扎米尔·比利亚韦德、维克托·瓦尔迪维亚·马尔帕蒂达和乔治·帕萨佩拉被捕，该行动试图对涉案人员发出逮捕令。

此外, 新进步警察指挥官报告说, 他们自愿到司法部门报 到:1.赫克托·帕萨佩拉·洛佩兹，2。Victor San Miguel Velasquez 和 3.路易斯·帕萨佩拉·阿德里安岑。涉及的其他名字是埃德加·巴尔加斯·马斯和阿尔西德斯·维拉富尔特·维斯卡拉的名字，检察官办公室共传下了 11 人。

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