布兰妮·斯皮尔斯的照片引发了人们对普拉亚德尔卡门之旅的怀疑

几天前，布兰妮·斯皮尔斯（Britney Spears）开始在自己的社交网络上分享内容，在那里她提供了在墨西哥度假的线索。尽管她还没有暴露自己在哪个海滩上享受大海，但Twitter和Instagram用户声称她在普拉亚德尔卡门。

自去年4月3日以来，布兰妮通过Instagram与未婚夫山姆·阿斯加里（Sam Asghari）分享了照片和视频，在那里她展示了自己在沙滩上的日子。因为根据网友的说法，它显示了一些类似于尤卡坦或金塔纳罗奥州的风景，所以大多数人说它可能在普拉亚德尔卡门。

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

是阿什加里（Ashgari）曝光并确认他们俩都在墨西哥，但他没有提到在哪个州或酒店。在一篇帖子中，他分享了他在海滩前摆姿势的一系列照片，他说他对标题很感激，除了主题标签 #MexicanBatman 之外，还加上了墨西哥国旗的表情符号。Sam 还在图卢姆标记了一个帽子品牌。

在Spears分享的关于她的假期的第一个视频中，她对未婚夫和宠物看起来很满意, 乘小船旅行.他还拍摄了日落，证明自己在沙滩上。

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

此外，她还与她的私人助理维多利亚·阿舍（Victoria Asher）发布了一系列照片，后者也将陪同她旅行。在这些照片中，维多利亚被描绘成拥抱，没有衣服，在游泳池里。

最吸引网民关注的视频是裸照放映的视频，现在是从沙滩上露出来的，观众中有一些人。

由于布兰妮和男友分享的视频和照片中显示的奢侈品，她的粉丝觉得这是一家昂贵的酒店，她的隐私将受到保护，免受想要寻找和骚扰她的人的侵害。

(Foto: Instagram/@britneyspears)

此外，有毒口译员证实，她所在的度假胜地不允许狗仔队，因此没有人侵犯她的隐私。在这本出版物中，他感谢他的律师向他推荐这个地方，因为他能够 “有生以来第一次” 享受不受媒体骚扰的享受，并且能够按照自己的意愿行事。

令她的粉丝感到惊讶的另一件事是，流行音乐公主首先称山姆为她的 “丈夫”，但尚不清楚他们是否真的庆祝了自己的婚礼。

(Foto: captura de pantalla)

美国媒体说，这位歌手在墨西哥，这是因为事实证明，杰森·亚历山大（Jason Alexander）在他的Instagram帐户上分享了他据说也在该国，尽管这一点被拒绝了。

另一方面，网友回忆说，去年12月，斯皮尔斯在墨西哥庆祝了她的40岁生日。当时，他也没有分享自己在哪里度假，但他分享了一段简短的视频，上面有他的旅馆和蛋糕的一些镜头，并在描述中写道：“墨西哥很好”。

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