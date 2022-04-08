国家咖啡基金从日本银行获得4,000万美元贷款

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

日本三井住友银行（Smbc）向国家咖啡基金提供了为期3年的贷款，金额为4000万美元，作为对可持续发展目标的贡献的一部分。

鉴于这笔贷款与基金组织的相关性，应当指出，根据贷款市场协会、亚太贷款市场协会和银团贷款与贸易协会等实体的社会贷款原则，这笔贷款被评为可持续融资水平专门从事所谓的银团贷款。

“我们很自豪能够推进与日本金融市场的关系，这不仅是因为它在国际上的认可，而且还因为它是对过去60年来哥伦比亚咖啡在日本定位方面取得的成就的理想补充。” 国家咖啡基金会，罗伯托·贝莱斯·瓦列霍。

现在是咖啡生产及其国际预测的好时机。根据三井住友银行（Smbc）向国家咖啡基金发放的贷款，全国咖啡种植者联合会庆祝其子公司在朝阳之地成立60周年。

根据该机构的说法，日本是联邦的第二大直销市场，也是哥伦比亚出口的第五大目的地，也是该协会增值战略的主要客户之一，在这种情况下，是哥伦比亚Freeze Dried Coffe工厂（称为 Buencafé）的增值战略的主要客户之一。

此外，联合会强调，由于该子公司在日本的工作，这是1989年历史性地推出优质咖啡 “Em erald Mountain”，最初由宫古食品株式会社（现为Capital Corporation）销售。

这种奢侈品仍然在特色咖啡领域创造收入，因为它被认为是日本最畅销的罐装咖啡的关键组成部分之一。

联合会报告说，1960年哥伦比亚的咖啡出口量为41 000袋，每袋60公斤，在过去十年中，每年出口的咖啡为100万袋，是日本消费者最喜爱的产品之一。

哥伦比亚咖啡抵达土耳其和卡塔尔

En la imagen, la primera tienda de Juan Valdez en Estambul, Turquía. Foto: Cancillería de Colombia

在有关哥伦比亚咖啡的其他消息中，全国咖啡种植者联合会最近几天还证实，胡安·瓦尔迪兹（Juan Valdez）经过 “辛勤工作，其明确目标是继续在国际上扩展品牌”，在土耳其和卡塔尔正式开设了两家门店。

根据咖啡种植者联盟的说法，这些商店分别位于伊斯坦布尔和多哈，得到了哥伦比亚bariculturists的支持，他们不仅是开设场所过程的一部分，而且还将负责顾客的注意，正如W Radio所知。

“在这些市场开展业务是该品牌的努力以及与我们在土耳其的Honest Holding和卡塔尔的Ali Bin Ali Holding的出色团队合作的实现。同样，实现这一里程碑也是胡安·瓦尔迪兹和哥伦比亚的骄傲，因为它使我们能够继续使我们国家的咖啡体验和传统在全球不同的文化中可见，” 胡安·瓦尔迪兹的国际副总裁塞巴斯蒂安·梅希亚对同一媒体说。出口。

随着这两家门店在土耳其和卡塔尔的开业，咖啡种植者协会希望该品牌在哥伦比亚咖啡种植者的影响力将在整个中东地区得到加强。





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