乔治·梅森大学的乔·玛丽·伯特直言不讳地说：“墨索里尼和希特勒擅长在死亡集中营中运送数百万人死亡”

佩德罗·卡斯蒂略政府内阁首长阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）掀起了一波否定提到阿道夫·希特勒是纳粹德国高速公路建设计划的榜样。

“我举一个例子：意大利和德国就像我们一样。但是有一次，阿道夫·希特勒访问了意大利北部，[贝尼托] 墨索里尼向他展示了一条从米兰到布雷西亚的高速公路，” 托雷斯说。

托雷斯在周四@@ 在万卡约市举行的分散式部长会议上补充说：“希特勒看到了这一点，他去了自己的国家，充满了高速公路和机场，使德国成为世界上第一个经济大国，” 卡斯蒂略后来加入了万卡约市的分散部长会议。

阿尼巴尔·托雷斯在万卡约的有争议的演讲 | 视频：Canal N

乔治·梅森大学拉丁美洲研究教授乔·玛丽·伯特博士发表讲话，加入了政治家、历史学家和普通民众的绝对拒绝。

“就在你认为秘鲁的事情再也无法超现实的时候，总理将墨索里尼和希特勒称为基础设施发展的典范。他们在推特上说，他们特别擅长建造将数百万人运送到死亡集中营的火车。”

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

德国和以色列驻利马大使馆也大声疾呼，拒绝了托雷斯的说法，托雷斯不得不出去道歉几个小时后。

“希特勒是法西斯主义和种族灭绝的独裁者，德国以他的名义发动了有史以来最严重的战争，对600万犹太人进行了种族灭绝。面对这种情况，希特勒不是一个合适的参考，作为任何形式的例子，” 德国使馆在其Facebook页面上说。

以色列大使馆说，墨索里尼和希特勒的政权不是繁荣或进步的榜样。

“我们感到遗憾的是，秘鲁的政治话语中提到了希特勒和墨索里尼等繁荣的例子。死亡和恐怖政权不能成为进步的标志，” 他在自己的Twitter帐户上分享道。

几个小时后，在内阁会议结束时，在卡斯蒂略在场的情况下，托雷斯再次道歉：“对以色列大使，如果我冒犯了他，我道歉，我们将亲自谈谈。”

“如果我们以德国在通信道路上的进展为例，那是真实的事实。这并不是说阿道夫·希特勒不被认为是伟大的罪犯，” 他补充说。

《卫报》和《华盛顿邮报》等报纸也复制了这些令人遗憾的言论

《卫报》在其网站上报道：“秘鲁总理对希特勒的称赞引发了抗议浪潮。”就其本身而言，《华盛顿邮报》在其门户网站上指出：“秘鲁总理以希特勒为榜样，激起了愤慨”。

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres

Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

秘鲁国会议长玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦愤怒地发推文说：“总理阿尼巴尔·托雷斯赞扬种族灭绝的希特勒的话冒犯了成千上万的秘鲁人。”

执政的立法者亚历克@@ 斯·弗洛雷斯在同一社交网络上说：“总理阿尼巴尔·托雷斯以希特勒这样的法西斯主义者和种族灭绝为例举了耻辱，我们现在明白了 [政府] 的错误措施来自何处，例如周二在利马颁布的失败的白天 “宵禁”。

“如果它不提及希特勒的优点，我们本来希望这样做。这是胡说八道，冒犯了犹太种族灭绝的600万受害者，” RPP频道和广播电台的早间主持人费尔南多·卡瓦洛说。

79岁的律师托雷斯（Torres）在任的两个月中不是第一次提到希特勒，因为在3月，他将被监禁的前总统阿尔贝托·藤森与纳粹首领进行了比较，他说：“没有人因其出色表现而受到审判，他因其不良行为而受到审判”。

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