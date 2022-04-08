AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期五 8 四月 2022
奇諾

乔治·梅森大学的乔·玛丽·伯特直言不讳地说：“墨索里尼和希特勒擅长在死亡集中营中运送数百万人死亡”

乔治·梅森大学拉丁美洲研究教授在推特上谈到了总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）令人遗憾的说法，他赞扬了种族灭绝的阿道夫·希特勒的身影。

Newsroom Infobae

8 四月 2022

佩德罗·卡斯蒂略政府内阁首长阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）掀起了一波否定提到阿道夫·希特勒是纳粹德国高速公路建设计划的榜样

“我举一个例子：意大利和德国就像我们一样。但是有一次，阿道夫·希特勒访问了意大利北部，[贝尼托] 墨索里尼向他展示了一条从米兰到布雷西亚的高速公路，” 托雷斯说。

托雷斯在周四@@ 在万卡约市举行的分散式部长会议上补充说：“希特勒看到了这一点，他去了自己的国家，充满了高速公路和机场，使德国成为世界上第一个经济大国，” 卡斯蒂略后来加入了万卡约市的分散部长会议。

阿尼巴尔·托雷斯在万卡约的有争议的演讲 | 视频：Canal N

乔治·梅森大学拉丁美洲研究教授乔·玛丽·伯特博士发表讲话，加入了政治家、历史学家和普通民众的绝对拒绝。

“就在你认为秘鲁的事情再也无法超现实的时候，总理将墨索里尼和希特勒称为基础设施发展的典范。他们在推特上说，他们特别擅长建造将数百万人运送到死亡集中营的火车。”

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University
Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

德国和以色列驻利马大使馆也大声疾呼，拒绝了托雷斯的说法，托雷斯不得不出去道歉几个小时后。

“希特勒是法西斯主义和种族灭绝的独裁者，德国以他的名义发动了有史以来最严重的战争，对600万犹太人进行了种族灭绝。面对这种情况，希特勒不是一个合适的参考，作为任何形式的例子，” 德国使馆在其Facebook页面上说。

以色列大使馆说，墨索里尼和希特勒的政权不是繁荣或进步的榜样。

“我们感到遗憾的是，秘鲁的政治话语中提到了希特勒和墨索里尼等繁荣的例子。死亡和恐怖政权不能成为进步的标志，” 他在自己的Twitter帐户上分享道。

几个小时后，在内阁会议结束时，在卡斯蒂略在场的情况下，托雷斯再次道歉：“对以色列大使，如果我冒犯了他，我道歉，我们将亲自谈谈。”

“如果我们以德国在通信道路上的进展为例，那是真实的事实。这并不是说阿道夫·希特勒不被认为是伟大的罪犯，” 他补充说。

《卫报》和《华盛顿邮报》等报纸也复制了这些令人遗憾的言论

卫报》在其网站上报道：“秘鲁总理对希特勒的称赞引发了抗议浪潮。”就其本身而言，《华盛顿邮报》在其门户网站上指出：“秘鲁总理以希特勒为榜样，激起了愤慨”。

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres
The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres
Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres
Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

秘鲁国会议长玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦愤怒地发推文说：“总理阿尼巴尔·托雷斯赞扬种族灭绝的希特勒的话冒犯了成千上万的秘鲁人。”

执政的立法者亚历克@@ 斯·弗洛雷斯在同一社交网络上说：“总理阿尼巴尔·托雷斯以希特勒这样的法西斯主义者和种族灭绝为例举了耻辱，我们现在明白了 [政府] 的错误措施来自何处，例如周二在利马颁布的失败的白天 “宵禁”

“如果它不提及希特勒的优点，我们本来希望这样做。这是胡说八道，冒犯了犹太种族灭绝的600万受害者，” RPP频道和广播电台的早间主持人费尔南多·卡瓦洛说。

79岁的律师托雷斯（Torres）在任的两个月中不是第一次提到希特勒，因为在3月，他将被监禁的前总统阿尔贝托·藤森与纳粹首领进行了比较，他说：“没有人因其出色表现而受到审判，他因其不良行为而受到审判”。

继续阅读

德国和以色列大使馆对阿尼巴尔·托雷斯关于阿道夫·希特勒的言论感到遗憾
希特勒的称赞，对新闻界的攻击以及其他争议，这些争议将使阿尼巴尔·托雷斯失去其首要职位
阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）和他对阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）的赞誉遍布全球：这就是国际媒体报道
阿尼巴尔·托雷斯在有争议的演讲中赞扬种族灭绝的阿道夫·希特勒：“他在德国充满了高速公路和机场”
阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）对希特勒表示赞赏：“没有人绝对是好是坏”