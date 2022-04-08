莫雷纳的副手马里索尔·加西亚侮辱了 PAN 议员

莫雷纳的副手马里索尔·加西亚·塞古拉（Marisol Gasé）再次出演丑闻，侮辱了反对派议员 国家行动党（PAN）在众议院全体会议上。加西亚·塞古拉（GarcíaSegura）在他的同事玛丽亚·德尔·罗萨里奥·雷耶斯·席尔瓦（María del Rosario Reyes Silva）要求董事会弥补 PAN 议员坐下的时间之后，在讲台上的麦克风打开时发出了侮辱性的 “pendej* s”。

联邦议员陪同雷耶斯·席尔瓦（Reyes Silva）提出了一项倡议，向因犯有严重罪行而被拘留的土著人民提供口译员的援助。当panistas庆祝国会议员玛格丽塔·扎瓦拉（Margarita Zavala）的干预并回到席位上时，加斯首先向议员们展示了竖起大拇指，但随后开始和周围的女人一起大笑，那时他才发出侮辱。

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

“穿蓝色衣服的人”，“看着他们” 是代表们在画廊里打开麦克风之前所做的表达。他笑着说：“我们必须给众议院以尊严，” 然后是 “Pendej* s”。对于后来听到的：“雷耶斯·席尔瓦（Reyes Silva）要求在众议院保持沉默和尊重，代表们可以坐在他们的席位上，以便我们可以恭敬地参加他们的倡议”，现任董事会主席卡拉·尤里兹·阿尔马赞。

但是，这并不是Marisol Gasé第一次卷入此类丑闻，因为去年11月，她展示了一张带有 “” 字样的海报culer*” 给 perredist Olga Prickly Light。这是因为埃斯皮诺萨（Espinosa）表明她与莫雷纳（Morena）的那些妇女不同意，这些妇女不赞成为性别问题增加预算，也没有大声疾呼赞成合法终止妊娠。Gasé 的所作所为在 Twitter 上遭到了数百名用户的拒绝。

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

埃斯皮诺萨说：“我宁愿成为珠三角的左翼女性，也不愿成为跟随鹅的绵羊。”对此，加塞用他举起的黑板上写的侮辱来回应，以便在场的每个人都能观察到他。

对此，肯尼亚参议员洛佩斯·拉巴丹在推特上发表了评论：@lasreinaschulas 是布鲁内特的副手。她的名字叫 @marisolgase 今天她用这种方式提到一位副手。对于这个国家及其解决方案，我们将有分歧。但是女性之间的尊重和互不侵犯是必要的，副手。不是那样”，除了将Gasé的照片与海报一起附上。

同样，墨西哥共和国前总统费利佩·卡尔德隆·伊诺霍萨在推特上写道：“莫雷纳代表的行为基础不是巧合的。它回应了自上午会议以来播下的两极分化。但是还有其他事情：他们的领导人，无论是在会议厅还是洛佩斯·奥夫拉多尔总统本人，都可以要求他们下令并促使他们尊重。他们没有！”

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

另一方面，参议员西特拉利·埃尔南德斯·莫拉在一条推文中评论说：“众议员马里索尔·加斯很诚实；那些掠夺这个国家并从莫奇人政治中受益的人对她广泛使用语言感到恐惧。他们将永远是伪君子，而且是双面的。当众议院被众议员宠坏的时候，请不要害怕。”

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