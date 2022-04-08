如果百万富翁想在哥伦比亚锦标赛的下一阶段获得一席之地，他必须在本周五击败 La Equidad

随着昨天的失利，Millonarios 在以访客身份击败帕特里奥塔斯之后，输掉了现在属于国民竞技的锦标赛的冠军。与此同时，La Equidad 以 0-0 的比分将上一场对阵拉科鲁尼亚卡利的比赛与上一场比赛相提并论。蓝军和绿色首都将于本周五晚上8点举行会议。与 2022 年 Betplay 联赛第 15 天相对应的比赛将在 Nemesio Camacho El Campín 体育场进行。
Millonarios 不想后悔再次跌倒：2 比 3 结束了对阵美国卡利的比赛。在过去的四天里，他的成绩各不相同：他赢了三场比赛，输给了绿队的那场比赛。就其本身而言，La Equidad在最后一场比赛中赢得了胜利和三场平局。
他们在锦标赛中相遇的最后五次都有可能的结果。主队累积了两场胜利，与作为访客的球队相同。在短短一场比赛中，他们在记分牌上均匀完成。
Millonarios FC 排名第三，获得 29 分（9 PG-2 PE-3 PP），因此获胜将确保他参加冠军决赛本垒打。虽然 La Equidad 增加了19个单位，在锦标赛中排名第十（4 PG-7 PE-3 PP），因此它开始耗尽亏损余地，进入下一轮比赛。
体育托利马-金鹰
日：09/04
时间：16:05
体育场:曼努埃尔·穆里略·托罗体育场
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联盟玛格达莱纳-帕特里奥塔斯博亚卡
日：09/04
时间：18:10
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卡利少年
日：09/04
时间：20:15
体育场:卡利体育场
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恩维加多独立圣达菲
天：10/04
时间：15:00
体育场:Polideportivo Sur 体育场
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美国国家竞技德卡利
天：10/04
时间：17:30
体育场:阿塔纳西奥·吉拉尔多特体育场
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独立石油联盟麦德林
天：10/04 时间：19:35
体育场:丹尼尔维拉萨帕塔体育场
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来自 Cordoba-Once Caldas 的美洲虎
天：11/04
时间：17:30
体育场:哈拉瓜伊德蒙特里亚足球场
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体育帕斯托拉科鲁尼亚佩雷拉
天：11/04
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布卡拉曼加-科尔图鲁亚竞技
天：12/04
时间：19:40
体育场：阿方索·洛佩兹体育场
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