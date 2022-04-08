如果百万富翁想在哥伦比亚锦标赛的下一阶段获得一席之地，他必须在本周五击败 La Equidad

BOGOTÁ. 26 de febrero de 2022. Millonarios enfrentó a Cortuluá en el estadio El Campín, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)

随着昨天的失利，Millonarios 在以访客身份击败帕特里奥塔斯之后，输掉了现在属于国民竞技的锦标赛的冠军。与此同时，La Equidad 以 0-0 的比分将上一场对阵拉科鲁尼亚卡利的比赛与上一场比赛相提并论。蓝军和绿色首都将于本周五晚上8点举行会议。与 2022 年 Betplay 联赛第 15 天相对应的比赛将在 Nemesio Camacho El Campín 体育场进行。

Millonarios 不想后悔再次跌倒：2 比 3 结束了对阵美国卡利的比赛。在过去的四天里，他的成绩各不相同：他赢了三场比赛，输给了绿队的那场比赛。就其本身而言，La Equidad在最后一场比赛中赢得了胜利和三场平局。

他们在锦标赛中相遇的最后五次都有可能的结果。主队累积了两场胜利，与作为访客的球队相同。在短短一场比赛中，他们在记分牌上均匀完成。

Millonarios FC 排名第三，获得 29 分（9 PG-2 PE-3 PP），因此获胜将确保他参加冠军决赛本垒打。虽然 La Equidad 增加了19个单位，在锦标赛中排名第十（4 PG-7 PE-3 PP），因此它开始耗尽亏损余地，进入下一轮比赛。

体育托利马-金鹰

日：09/04

时间：16:05

体育场:曼努埃尔·穆里略·托罗体育场

传输：Win/Win+

联盟玛格达莱纳-帕特里奥塔斯博亚卡

日：09/04

时间：18:10

体育场:塞拉内华达体育场

传输：Win/Win+

卡利少年

日：09/04

时间：20:15

体育场:卡利体育场

传输：Win+

恩维加多独立圣达菲

天：10/04

时间：15:00

体育场:Polideportivo Sur 体育场

传输：Win+

美国国家竞技德卡利

天：10/04

时间：17:30

体育场:阿塔纳西奥·吉拉尔多特体育场

传输：Win+

独立石油联盟麦德林

天：10/04 时间：19:35

体育场:丹尼尔维拉萨帕塔体育场

传输：Win+

来自 Cordoba-Once Caldas 的美洲虎

天：11/04

时间：17:30

体育场:哈拉瓜伊德蒙特里亚足球场

传输：Win/Win+

体育帕斯托拉科鲁尼亚佩雷拉

天：11/04

时间：19:40

体育场:部门利伯塔德体育场

传输：Win/Win+

布卡拉曼加-科尔图鲁亚竞技

天：12/04

时间：19:40

体育场：阿方索·洛佩兹体育场

传输：Win/Win+

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