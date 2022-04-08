“Mexicanizaron” 带着有趣的病毒模因向酷玩乐队：“你现在可以申请了”

来自英国的@@ Coldplay 乐队来墨西哥提供精彩的演出，它已经不仅仅是一支流行摇滚乐队，现在它们已成为当今发行次数最多的模因之一，使它们完全成为墨西哥人。

自 2022年3月底以来，酷玩乐队在墨西哥度过了将近14天的夜晚，这是他们最近一次的 “球体音乐” 世界巡回演唱会，该巡回演唱会通过了共和国的三个州。

在墨西哥，它于 3月25日和26日在位于新莱昂州蒙特雷的BBVA体育场开始，该体育场已全部售罄。在这些活动中，就像在整个巡回演出中一样，他们由墨西哥艺术家卡拉·莫里森（Carla Morrison）陪同作为开幕式。

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

日期是 3月29日在瓜达拉哈拉的阿克伦体育场举行的，然后，他们在瓜达拉哈拉开设了三场历史性的音乐会墨西哥城 Autódromo Hermanos Rodriguez 的 Sol 论坛。选择的日期是3日、4日、6日，直到2022年4月7日。所有地点都卖掉了。

目前尚不确定他们是否还在墨西哥，但是两周后，如果他们早点到达墨西哥境内，可能会更多，球迷们可能会认为他们采取了各种态度，技巧或秘密，这些态度，技巧或秘密只能在这个国家看到。

这立即成为Twitter的趋势，在这种趋势中，酷玩乐队的成员参与了该国主要首都的日常生活，他们幻想地继续前进。

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这些是最好的一些，他们甚至在图像中添加了蒙太奇：

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酷玩乐队已经有资格在磋商中担任民意调查官员。

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这不是他们参与的唯一模因。阿尔弗雷多·亚当斯（Alfredo Adame）这个名字再次引领了墨西哥的喜剧潮流，因为无论谁是联邦议员候选人，都再次出演了一场公开斗争。不出所料，这场战斗在社交网络上风靡一时，各种各样的嘲弄和模因都向演员释放。

最新的趋势之一是用户制作的视频，该视频除了以慢动作和反向拍摄战斗外，还是伴随着酷玩乐队的音乐。

该版本迅速传播开来，并引起了成千上万的反响，因为它结合了两个当前的主题，并将它们汇集在一起，制作了喜剧视频，我们还可以详细了解亚当如何绊倒在椅子上摔倒在地。

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