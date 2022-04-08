认识这部可能在Netflix上成为全球现象的电影 “Furioza”

Furioza，一部以犯罪剧形式播放的波兰电影。

Furioza 是一部黑暗的电影（尽管爆发了），充满了暴力和令人上瘾。事实发生了，你不能停止看到它们。也许是因为面对这些事件的主题，家庭，兄弟情谊和警察的行为，这部超过两个小时的波兰电影令人上瘾。我们告诉你这是怎么回事。

波兰警察的戏剧是在戴维（David）之后发生的，戴维（David）是一位医生，他接受了前女友的探视，并提出了他无法拒绝的建议：他必须是他兄弟工作的犯罪组织的线人，否则他将被判长期监禁。该组织是这部电影 Furioza 的名字命名的组织，大卫必须从那里获得有关他参与非法毒品贩运的信息。如果这样做了，警察会清理你兄弟的记录。

官方提要提供了有关故事以及角色之间关系的更多细节：“过去的事件将三个朋友的命运分开。多年后，Dzika重新出现在大卫的生活中-曾经是他一生的挚爱，现在是一名经验丰富的警察-并向他提出了他无法拒绝的提议：要么他成为警察的线人，要么他的兄弟将被判长期徒刑。面对绳索，大卫终于屈服了，他的主要目标是渗透到一个有组织犯罪集团中。”

该作品的演员阵容由马特乌斯· 巴纳西乌克、韦罗尼卡·克西亚兹凯维奇、卢卡斯·西姆拉特、马特乌斯·达米耶基、沃伊切赫·齐林斯基、西蒙·波布罗夫斯基、塞巴斯蒂安·斯坦凯维奇、安妮塔·索科洛夫斯卡、贾努什·查比尔和宝琳娜·加拉兹卡等欧洲人物领导。他们都在塞浦路斯 ·T· 奥伦基（Cyprian T. Olencki）的指导下工作，并使用奥伦基本人撰写的剧本，奥伦基本人已经在根据这部电影制作迷你剧。

Furioza 现在可以在 Netflix 目录中找到。

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