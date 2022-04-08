马丁·利伯曼对阿尼巴尔·托雷斯对阿道夫·希特勒的称赞做出了反应：野蛮而无知！

PCM 负责人阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）卷入了一场争议 —— 以至于他们要求他的离开 —— 大部分秘鲁公民和国际公民，因为他在评论中赞扬了纳粹种族灭绝阿道夫·希特勒在他任职的头几年，即1930年代，他成为德国高速公路建设管理的典范。

“有一次，阿道夫·希特勒访问了意大利北部，墨索里尼向他展示了一条从米兰建造的高速公路。希特勒看到了这一点，他去了自己的国家，到处都是高速公路和机场，并使其成为世界上第一个经济大国。” 总理说，尽管他的说法不准确，但自从科隆市长（1917-1933年）康拉德·阿登纳（Konrad Adenauer）提议修建几条高速公路以来。总理所说的事件发生在胡宁地区举行的权力下放的部长会议期间。

尽管他后来试图撤回并 “澄清” 他所指的内容，但他的言论已经成为广泛批评的一部分。除了以色列和德国大使馆提交的声明外，一位体育评论员也加入了批评。这是来自阿根廷的体育记者马丁·利伯曼（Martin Liberman），他在官方推特账户上对秘鲁总理写了强烈的话： “野蛮无知！”。

这位记者的声明已经在他的官方帐户上风靡一时，以至于有超过一千个赞，并发表评论支持他对阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）言论的个人观点。有人称之为 “国际尴尬”。

Martin Liberman responde a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Captura: Twitter.

更多主要争议

昨天早上，在哥伦比亚蓝光电台的一次采访中，律师还称新闻界为 “政变”，并预言我们将出席佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）政府的最后几天，尽管国家元首没有提及任何辞职的事情。

“好吧，在秘鲁，一切皆有可能。我再说一遍，这在该国并不是什么新鲜事。五年来，我们有五位总统和三届国会。他告诉广播电台，我们试图克服，我们试图与另一方对话，但对方只关注他们的利益，即垄断和寡头垄断。”

这散布了他已提交辞职的谣言，他在下午的新闻发布会上否认了这一消息。但是，总理的另一则评论在内政领域并不顺利。事实证明，托雷斯批评了秘鲁国家警察的工作和培训，称其为 “不足”。

“我们必须承认，我们的警察人数不足。另一方面，我们也认识到，它的准备工作不足，” 他说。他补充说：“我只举一个例子，媒体也在国外看到，七名警察无法逮捕一个人。”

反应迅速，Mininter 的现任阿方索·查瓦里回应了托雷斯对核电厂的批评。我不同意这一点。我不同意。秘鲁有民主，每个人都在说自己的想法，我要告诉你，我不同意这个立场，因为我知道背景中的国家警察。这是一个历史悠久的机构，拥有优秀的专业人士和人才，这个机构在秘鲁拯救了它的时候，” 他在演讲开始时说。

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