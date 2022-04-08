拉努斯在南美杯对阵委内瑞拉大都会队的比赛中排名第一

在加拉加斯奥运会上，不规则的拉努斯在南美杯 A 组的处子秀中试图抬起头来。他的旅程始于访问委内瑞拉大都会。裁判是巴西人 Flavio De Souza 和 Televisa ESPN。

埃尔·格拉纳特（El Granate）能够在2013年赢得这场比赛，并在2020年入围决赛，但在最佳时机并未达到这一承诺。在过去的15场演讲中，他仅在2场比赛中获胜，并且在联赛杯第2区的最后一个位置上只有6个单位，其中9个是拉普拉塔大学生，蒂格雷和博卡。

当地人在全球6-0击败Eptudiantes de Mérida之后同意了这种情况，他们是委内瑞拉锦标赛的主要动画师之一，他们以10个单位出现在第三位，比拉科鲁尼亚塔奇拉少三个，领袖拉科鲁尼亚拉瓜伊拉少四个。

这家俱乐部成立于2012年，正面临着第二次参加南美俱乐部杯的比赛，在当地锦标赛中对阵卡拉波波的比赛是0比0。

编队：

大都会：吉安卡洛·斯基亚沃内；杰弗里·巴尔加斯、安德烈斯·费罗、史蒂芬·帕邦和内斯特·科瓦；克里斯蒂安·拉罗通达和沃尔特·阿劳霍；达尔文·戈麦斯、卡洛斯·索萨、罗宾逊·弗洛雷斯；和马可·布斯蒂略。DT：何塞·玛丽亚·莫尔。

拉努斯：费尔南多·莫内蒂；布莱安·阿吉雷、约纳森·卡布拉尔、马蒂亚斯·佩雷斯和亚历山德罗·伯纳贝；托马斯·贝尔蒙特、马克西米利安·冈萨雷斯、迭戈·瓦莱里、伊格纳西奥·马尔科拉；何塞·桑德和何塞·洛佩兹。DT：豪尔赫·阿尔米龙。

体育场:加拉加斯奥林匹克运动会

裁判：弗拉维奥·德索萨（巴西）

Hora：21.30

电视：ESPN

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