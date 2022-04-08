豪尔赫·蒙托亚（Jorge Montoya）说：“我参加国会是因为我得到了居住在城市周围的人的投票”

豪尔赫·蒙托亚（Jorge Montoya）决定走到最前线道歉，此前他对居住在城市周围的人们发表了一些可疑的言论。可以回顾, “人民复兴” 的国会议员赞成佩德罗·卡斯蒂略总统实施的在 4月5日实行宵禁的措施, 它已经知道有人认为有一群人会 “从山上下来” 掠夺利马。

“这项措施非常艰难，非常严厉，这是因为除非我耳目一新，否则现有的信息是，今天他们计划掠夺利马，从山上下山掠夺这座城市，不仅在这里，而且在全国不同地区，但首都是一个象征性的地方，它必须得到保护，” 他在共和国国会之外对新闻界媒体说。

他补充说：“现在不是给予它的最佳时机，也不是给予它最好的方式，但我认为，为了控制大众的溢出，必须采取这种性质或类似的措施。”

鉴于此，他决定在本周四拍摄视频并在自己的社交网络上分享，对这些受到严厉批评的表达表示歉意。

这位国会议员在不幸的言论之后出去道歉。

“亲爱的同胞们 ，4月5日，当我到达国会时，我发表了一些不幸的声明，试图报告说，我将看到利马市可能发生骚乱，我提到人们将从山上下来。这种说法被误解了，我的意图不是要冒犯任何人。我为此向你道歉。我之所以参加国会，是因为我收到了你的投票，来自居住在圣胡安德卢里甘乔市周围、科马斯的玛丽亚·德尔·特里温福别墅、圣马丁德波雷斯的人们的投票。 如果我让你对我的表情感到难过，我想向你道歉 ，” 他说。

“我们支持并推动了所有挑战和谴责本届政府任命的无法代表的部长的举措。 作为替补席和个人方式，我们推动总统空缺，因为这是卡斯蒂略总统引发的摆脱这场危机的唯一出路 。他补充说，我们永远不会放弃我们的原则，捍卫民主和我们的祖国，并将其从当今统治我们的激进和过时的极端主义手中夺走。”

在结束发言之前，他保证，他将致力于为正义事业而战，捍卫最需要帮助的人。

“我们对所有秘鲁人的承诺现在和将来都是如此。我们将永远保护最贫穷和最弱势群体的权利，这些人合法地要求国家立即存在。 自国会以来，我的奋斗和牺牲是献给那些最少、应该得到更好生活质量的同胞，对他们来说 ，这是我永恒的承诺。秘鲁万岁！”，已结束。

蒙托亚从新进步党那里获得了情报。

在支持总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）提出的不可撤职权后，立法者保证他处理了秘鲁国家警察（PNP）关于抢劫和暴力行为的信息在城市里发生过的事情。

“如果他们让所有的人在城市中走来走去，那么无辜的人就会沦为附带伤害，必须避免这种情况。这些解决方案在结束之前永远无法被理解，无论它们是好是坏。当他们完成后，你可以分析它是好是坏，同时你必须尝试了解该国正在经历的情况。他说，仅仅因为他们现在还没有在我们面前开设一家商店并不意味着他们没有在街区后面这样做，其他邻居也遭受了这个问题的困扰。”

这位国会议员说，他从警方那里得知利马计划今天遭到抢劫。| 视频：Twitter

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