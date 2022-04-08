乔·拜登说，俄罗斯在克拉马托尔斯克犯下了 “可怕的暴行”

U.S. President Joe Biden addresses the North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference in Washington, U.S., Aprl 6, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

美国总统乔·拜登（Joe Biden）指责俄罗斯在袭击后犯下了 “可怕的暴行”周五，乌克兰东部城市克拉马托尔斯克火车站遭到炸弹袭击，至少有50人丧生，其中包括五名儿童。

总统 在推特上说：“对乌克兰电台的袭击是俄罗斯犯下的可怕的新暴行，影响了试图逃离并获得安全的平民 。”

今天，乌克兰军队控制的顿巴斯的克拉马托尔斯克市火车站遭到袭击，涉及近4,000名想逃离该地区的平民，造成至少50人死亡，87人受伤，基辅将这场大屠杀归因于俄罗斯军队。

顿涅茨克地区军事管理局局长帕夫洛·基里连科指出，死者中有五个孩子。

到目前为止，已有98人被转移到医院，其中16人是儿童，46名妇女，36名男子。他说，这些公民中有 12 人在医院死亡，38 人在警察局死亡。

据乌克兰总检察长办公室称，在导弹击中时，"民众正在撤离，驻地有近4 000名平民，其中大多数是妇女和儿童"。

根据地方当局和乌克兰国有铁路运输公司 Ukrzaliznytsia 发布的照片和视频，在车站前和平台附近可以看到死气沉沉的尸体，包括血迹、手提箱、背包、毛绒玩具和购物车。

“不人道的俄罗斯人不会放弃他们的方法。乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基告诉 Facebook，他们没有力量和勇气在战场上面对我们，他们愤世嫉俗地消灭了平民。

他还告诉芬兰议会：“这就是俄罗斯保护顿巴斯的方式，也是理解保护讲俄语的人口的方式。”

这次袭击发生之际，地方当局敦促该地区的居民尽快离开该国东部，因为基辅认为俄罗斯将在几天之内在顿巴斯发动的最后一次攻势。

Cuerpos en las calles tras el ataque en Kramatorsk (Hervé BAR / AFP) AFP

联合国儿童基金会今天向克拉马托尔斯克提供了医疗设备和应急产品，以应对该国东部地区局势的 “迅速恶化”。袭击发生时，一支队伍离火车站不到一公里。

克拉马托尔斯克（Kramatorsk）是乌克兰军队在该地区的主要军事基地，与已经控制的伊齐姆（哈尔科夫）市和斯洛维安斯克（Sloviansk）一起成为俄罗斯占领整个顿巴斯的战略的关键。

正是沿着这条始于被围困的哈尔科夫的轴线，俄罗斯军队想要向南推进并将乌克兰军队包围在顿涅茨克以北。

基里连科说：“俄罗斯纳粹向克拉马托尔斯克火车站发射了 Tochka-U 导弹，疏散火车从那里将该地区的居民带到乌克兰更安全的地方，有组织地离开。”

他说：“对他们来说，人们的生活只是讨价还价的筹码，也是实现愤世嫉俗目标的工具。”

根据乌克兰国有铁路运输公司 Ukrzaliznytsia 总裁亚历山大·卡米申的说法，是两枚导弹击中了该站。

根据Kamyshin在Telegram上发布的一张照片，其中一枚据称在大屠杀中使用的导弹在一侧刻有 “za detéi” 字样（由儿童制作）。

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