“它将进入垃圾桶”：圣地亚哥·克里尔抨击AMLO的电气法

国家行动党（PAN）代表圣地亚哥·克里尔·米兰达（Santiago Creel Miranda）在宣布《电力工业法》符合宪法后，对最高法院（SCJN）部长的决定表示反对。

该决定是在他们提到这是一个违宪计划之后作出的，因为它违反了国际条约。

但是，在4月7日星期四下午，在最高法院的11位部长进行辩论之后，由于只投了7票，还需要一票才能执行违宪，因此没有达成宣布其违宪的投票。

另外四个人，洛雷塔·奥尔蒂斯，茉莉·埃斯基韦尔，阿尔弗雷多·古铁雷斯·奥尔蒂斯·梅纳和主持部长阿图罗·扎尔迪瓦投票赞成LI E。

Faltó un voto para que la Ley de Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

在做出这一决定以及祝贺几位官员的SCJN决定的消息之后，西班牙主义者圣地亚哥·克里尔（Santiago Creel）对此表示反对，因为有人评论说其合宪性已获批准。

“@lopezobrador_ 的电力法没有被验证为符合宪法。相反，大多数部长投票赞成他们违宪，” 众议院副主席写道。

他补充说，“最后，将由地方法官和大学法院，最后是最高法院将解决其明显的违宪问题。”

最后，他补充说，他们应该继续 “共同为墨西哥而战。这位panista说，即将到来的星期二，AMLO的宪法改革未获批准，其电气计划将进入垃圾篮，将遭受新的失败。

同样，钢琴家玛格丽塔·扎瓦拉（Margarita Zavala）在保证 S CJN 已宣布 LIE 宪法时，在社交媒体上动摇了政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）。

这位前第一夫人辩称，她实际上 “不明白投票支持什么”，并将《反洗钱法》归类为胡说八道，并提到它并没有真正投票赞成其合宪性，无论如何，“大多数人说这是违宪的。问问提交的4位部长。”

Con la LIE, la CFE tendrá mayor control en la producción de energía en el país (REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

应该指出的是，PAN一直是LIE和 AndrésManuelLópezObrador（AML O）的能源改革的主要批评者之一，因为他们指出，在这两种情况下，能源都遭受了很大的挫折，因为他们没有实现可再生能源投资的飞跃。

同样，3月底，蓝白党的一个委员会与美国大使肯·萨拉萨尔举行了会议，讨论安全问题和经济问题。

该代表团由PAN国家主席马尔科·科尔特斯（Marko Cortés）率领，他曾多次表示反对电力局改革。此外，肯·萨拉萨尔（Ken Salazar）发表了一封信，对LIE的批准表示担忧。

同样，墨西哥竞争力研究所AC（Imco）谴责了有利于联邦政府的法律决定电力委员会（CFE）负责能源生产，因为不鼓励外国投资将对该国产生负面影响。

该研究所还保证，“改革的主要输家是可再生能源和清洁能源工厂”。

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