INE 下令在塔毛利帕斯州和阿瓜斯卡连特斯州移除 PAN 和 MC 上的污点，以进行诽谤表情

Leticia Gonzalez, selected as a polling station officer by the National Electoral Institute (INE) receives voting materials ahead of the mid-term elections on June 6, in Juarez, on the outskirts of Monterrey, Mexico June 3, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

根据联邦司法选举法庭（TEPJF）的裁决，国家选举研究所（INE）发布了预防措施，撤回了两项促进措施：一项来自公民运动（MC），另一项来自国家行动党（PAN）。

根据自治机构的声明，在这两种情况下，促销活动都将被撤回，因为它们包含此类诽谤罪，而在其中一种情况下，则是因为指控犯罪或虚假行为。

在第一种情况下，PAN谴责MC诽谤，这是因为在广播和电视中传播了名为C ontraste Aguascalientes 的宣传片，损害了该实体州长的蓝白候选人玛丽亚·特雷莎·希门尼斯（MaríaTeresa Jiménez）。

国家统计局投诉和投诉委员会对该申诉进行了分析，确定该申诉不可受理。但是，TEPJF高等分庭撤销了关于不当行为的协议，认为 “存在的风险超越了选举事务中权利或实质性原则的更大损害。”

La panista Teresa Jiménez busca gobernar el estado (Foto: Twitter@TereJimenezE)

这 “必须受到保护，以避免可能对自由和知情投票产生负面影响的言论”，因为广告中包含以下短语：“如果这是她偷走市长的方式，那就想象自己是州长”，这初步构成了对犯罪或虚假行为的指控反对 PAN 候选人。

因此，MC 必须在 12 小时内取消此促销，并将其替换为通用材料。同时，国家统计局将采取相应的行动，通知不通过特权和政党执行局办公室传播促销活动的特许经营者。

另一方面，在塔毛利帕斯州，PAN被命令撤回促销活动，这次是因为它含有针对属于M ovimiento Regeneración Nacional党（Morena）的几名官员的诽谤言论。

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto está presidida por la consejera Claudia Zavala (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM,) Isaac Esquivel | Isaac Esquivel

该投诉是由莫雷纳的副手伊拉斯莫·冈萨雷斯·罗夫莱多（ErasmoGonzález Roble do）提出的，指控他在宣传片 CAM TAM S1和CAM TAM S2 中诽谤，其中称副手和其他党派角色与贩毒有关，是有组织犯罪的一部分。

这些短语包括：“他们是有组织犯罪的一部分” 或 “他们因政治生涯而获得报酬，使用私人飞机，豪华装甲车等等。”

委员会成员认为，应准许采取所要求的预防措施，因为上述措辞没有涵盖言论自由和知情权，因为 “它们可能构成对” 议员的犯罪或虚假行为的指控”。但事实上没有最低限度的真实性，使这些主张能够得到证实”。

因此，PAN 被命令用电视版 CAM TAM S1 内容的通用材料或保留材料取代宣传材料，而委员会确定，在 CAM TAM S2 中，它包含了广播方对 Morena 方式的批评性意见表达该地区的政府已经发展起来。

因此，在第二次促销活动中，没有明确注意到将虚假事实或犯罪归咎于特定人的情况。

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