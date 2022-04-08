在麦德林，他们抓获了来自 LGBTIQ + 社区的两个人的嫌疑凶手

麦德林当局处于戒备状态，因为今年到目前为止，已有六名来自LGBTIQ +社区的人在奇怪的情况下在该市遇害，这让他在思考是否可以成为赞助人。根据总检察长办公室的说法，发现其中几具尸体被手脚绑住，有机械窒息和暴力迹象。

迄今为止，胡安·达尼洛·贝多亚·罗曼，萨米尔·哈维尔·冈萨雷斯·萨米恩托，胡安·大卫·洛佩斯·阿尔扎特，奥斯瓦尔多·阿道夫·波特罗·希拉尔多，埃尔南·马西亚斯·洛佩斯和古斯塔沃·阿尔贝托·阿朗戈·哈拉米略的谋杀案已经得到证实。

在大多数情况下，受害者是通过数字平台召集来与人见面的，根据最初的调查，他们同意偶然的性接触。麦德林市长丹尼尔·昆特罗（Daniel Quintero）表示，平台 “Grindr” 将成为干预以寻找这些犯罪线索的应用程序之一。

4月7日星期四下午，调查机构证实，逮捕了两名涉嫌谋杀奥斯瓦尔多·阿道夫·博特罗和古斯塔沃·阿尔贝托·阿兰戈的肇事者，这起谋杀案发生在今年1月和2月的孤立事件中。

1 月 11 日，45 岁的博特罗·希拉尔多在拉卡斯特拉纳附近的一间公寓里被发现死气沉沉，而 52 岁的阿兰戈·哈拉米略于 2 月 1 日在市中心的一家旅馆房间里被发现死亡。

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当局尚未公布这些捕获的细节。据麦德林分区检察官办公室称，已经与CTI的司法警察和国家警察的SIJIN警察建立了联合工作组，以加快对每个案件的调查进程。

国家总检察长弗朗西斯科·巴博萨·德尔加多（Francisco Barbos a Delgado）强调，“在副检察官的协调下，一个小组正在进行一系列调查，该调查将对整个案件进行分析。因此，麦德林分局成立了一个特别工作组，该工作队将得到具有此类犯罪经验并与检察官办公室中央一级合作的检察官的支持，” 这位官员说。

在这方面，总检察长办公室发表的声明说，“调查事实时考虑到受害者的性取向，并设法确定这是否与事件的发生有关，但不排除其他可能的动机”。

为了澄清这些事实，地方当局提供了高达8,000万比索的奖励，以提供能够逮捕肇事者的信息。同样，他们邀请该社区的成员报告任何可能威胁其生命或人身安全的事件。

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“我们再次邀请您前来利用麦德林123社会应急热线Módulo Diverso，报告威胁或危及LGBTIQ +人口的生命、完整和安全的任何行动或情况，以及国家警察为传播信息而设立的热线他们强调说，这与谋杀这些公民有关”。

根据监察员办公室的报告，在2020年至2021年之间，哥伦比亚有98名LGBTIQ+人遇害。这些暴力行为大多发生在哥伦比亚加勒比各省，共有28起，其次是安蒂奥基亚（15起）、考卡山谷省（8起）、咖啡区（7起）、全国其他地区共19起。

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