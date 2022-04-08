花旗前高管寻求1亿美元购买加密对冲基金

（彭博社）— 上个月离开该银行的三位前花旗集团高管成立了 Motus Capital Management，该公司旨在使高净值个人更容易押注加密货币。

他们在接受采访时表示，亚历克斯·克里特、格雷格·吉拉索尔和弗兰克·卡瓦洛正在寻求为一对积极管理的专注于数字资产的对冲基金筹集1亿美元。他们每个人都是Motus的创始合伙人，Motus是拉丁语中的 “motor” 一词。

Kriete说：“买家渴望退货。”“他们想要曝光，但他们发现很难知道什么是骗局以及真正的投资机会是什么。”

上个月，Kriete和Girasole在被选中监督这家华尔街巨头财富管理部门的一组新的数字资产后离开花旗集团，引起了轰动。在此之前，Kriete为花旗集团的私人银行客户管理了30亿美元和Girasole 50亿美元。Cavallo最近在花旗集团担任投资顾问，负责监管80亿美元的资产，并在该公司的商业和跨资产销售部门担任职位。

他们在接受采访时表示，这三人正在将自己的资产投资于Motus基金。基金不会自我托管，这意味着它们将无法控制其数字资产的私钥，并且将限制其在交易所持有的资产，这是他们努力与经验丰富的投资者进行尽职调查的努力的一部分。

Girasole说：“我们正在与一流的供应商合作，以满足客户期望的信托标准。”

总部位于纽约的Motus打算同时提供增长和收入资金。卡瓦洛说，成长型基金将专注于投资市值较小的代币，而规模较大的基金发现更难投资。

他说：“我们认为我们已经掌握了问题的核心。”“有了比特币和ETH之类的资产，客户可以自己做。他们不需要付钱给别人买比特币。”

原注：

花旗银行前高管寻求1亿美元购买加密对冲基金

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