外交部援引外交关系咨询委员会对与尼加拉瓜争端的裁决

2013年，丹尼尔·奥尔特加政权向设在海牙（荷兰）的国际法院提起诉讼，而与尼加拉瓜在加勒比海海域的领土部分发生冲突，这是外交部也是哥伦比亚外交部和外交部定于本周五上午8时与外交委员会举行会议。

应该记住，该代表团由众议院和参议院第二委员会的议员、哥伦比亚前总统和政府代表组成。

确切地说，参议员安东尼奥·桑吉诺（Antonio Sanguino）在该国各种媒体上报道了这次会议，人们对此有很多期望。

“在本届会议上，我们将听取海牙国际法院就加勒比海侵权指控作出的裁决，该裁决与尼加拉瓜对哥伦比亚提起的诉讼相对应。我们希望这项裁决不会违背我们国家的利益，” 国会议员在 La W Radio 上说。

根据桑吉诺本人的说法，还将讨论处于世界外交边缘的东欧冲突问题。

“我们将知道哥伦比亚在乌克兰和俄罗斯冲突中的立场。我们还将被告知与美国的关系。我希望共和国前总统能够参加，” 他们在卡拉科尔电台引用了参议员所说的话。

3月底，外交部报告说，已经到了听取国际法院对尼加拉瓜和哥伦比亚提起的两项诉讼的裁决的日期。

值得注意的是，海牙法院的裁决不会像2012年11月19日那样暗示参与诉讼的两个国家中任何一个国家的地图发生任何变化。

当时，哥伦比亚保留了对圣安德烈斯大陆、普罗维登西亚和该省附属的七个钥匙的主权 —— 阿尔伯克基、巴霍新港、东南、基塔苏埃诺、龙卡多尔、塞拉纳和塞拉尼利亚 —— 但将很大一部分海域输给了尼加拉瓜，只保护了十二个他们周围海里的水域。

海牙法院的待决裁决与哥伦比亚涉嫌侵犯加勒比海的主权权利和海洋空间有关，丹尼尔·奥尔特加政府自2013年以来一直指控哥伦比亚侵犯加勒比海的主权权利和海洋空间。

据尼加拉瓜称，哥伦比亚国家海军继续在不再属于其管辖范围的加勒比海水域开展活动。此外，他们说，哥伦比亚政府颁布了2013年第1946号法令，该法令建立了群岛的整体毗连区，忽略了该裁决后应该在地图上发生的变化。

为了回应这一要求，哥伦比亚对这个中美洲国家提起了反诉。根据哥伦比亚外交部的说法，“尼加拉瓜侵犯了群岛居民，特别是赖扎尔社区进入和经营其传统渔场的手工捕鱼权。”

此外，该国将颁布一项违反国际法的法令，并试图增加比其在法庭上已经赢得的更多的海域，从而损害了哥伦比亚的利益。

为了解决这一争端，海牙法院在去年9月20日至10月1日期间召开了几次面对面和虚拟的口头听证会。代表哥伦比亚，除了辩护律师，副总统兼外交部长玛尔塔·卢西亚·拉米雷斯，圣安德烈斯和普罗维登西亚省省长，埃弗斯·霍金斯·Sjogreen，国家海军和Raizal社区的代表肯特·弗朗西斯·詹姆斯发表了讲话。

为捍卫哥伦比亚而进行干预的小组主张 raizal社区的传统捕鱼权，该社区的鱼群落在先前裁决规定的12海里以外，尼加拉瓜据称在加勒比海方面侵犯了对哥伦比亚的权利，保护哥伦比亚主权, 保护海洋生态系统和打击毒品的斗争.

奥尔特加政权预计将就哥伦比亚自2012年11月作出判决以来据称侵犯海洋空间的行为提供其所掌握的任何证据。





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