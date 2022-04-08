Netflix上的精英：如何观看所有季节的完整剧集

由于缺少达娜·保拉和埃斯特·埃斯波西托等受欢迎的演员，这部热门剧集Elit e在第五季登陆Netflix平台，这向我们介绍了拉斯恩西纳斯的新成员。尽管历史将发生根本性的转变，让位给这些面孔，但很明显，荒野和秘密将在新的制作时间表中团结所有人。

谁是继续讲故事的演员？他们接受了让角色活着的呼吁：奥马尔（奥马尔·阿尤索）、塞缪尔（伊赞·埃斯卡米拉）、丽贝卡（克劳迪娅·萨拉斯）、卡耶塔纳（乔治娜·阿莫罗斯）、菲利普（波尔·格兰奇）、门西亚（玛蒂娜·卡里迪）、阿里（卡拉·迪亚兹）和帕特里克（马努·里奥斯）。

关于 ELITE 5

在菲利普灾难性的除夕晚会和古兹曼逃跑之后，阿曼多去世的秘密使塞缪尔和阿里之间新生的爱情处于危险之中。另一方面，丽贝卡（Rebeca）开始了激发自我发现的旅程，奥马尔（Omar）竭尽全力从与安德（Ander）的分离中恢复过来。

除此之外，比拉尔的出现将阻碍他与塞缪尔的关系。菲利普对虐待的认罪，帕特里克无法控制的愤怒攻击，本杰明的复仇欲望，阿曼多送给门西亚的礼物，隐藏了一个可能摧毁 “本杰明人” 的秘密，这是 “萨姆” 和丽贝卡之间的沉默契约，很快就会破裂并带来最严重的后果，是Netflix上提供的不幸事件清单的摘要，这些事件将在这个新季节中尝试解释。

精英：剧集和海洋

该流媒体平台的原始作品分为五个部分，此外，还添加了显示平行故事的短篇小说在某些角色中，尽管并非所有角色都是第五季演员阵容的一部分。

第 1 季（8 集）

第 2 季（8 集）

第 3 季（8 集）

第 4 季（8 集）

短篇小说：菲利普·凯·费利佩（3 部分）

短篇小说：塞缪尔·奥马尔（3部分）

短篇小说：帕特里克（3部分）

短篇小说：安德·奥马尔·亚历克西斯（3部分）

短篇小说：纳迪亚·古兹曼（3部分）

短篇小说：Guzmán Caye Rebe（3 部分）

短篇小说：卡拉·塞缪尔（3 部分）

"Élite" imágenes de la quinta temporada MATÍAS URIS/NETFLIX | MATÍAS URIS/NETFLIX

第 5 季（8 集）

1.我杀了他

2。什么都可以

3.把我绑起来

4.身体

5。请说实话

6。你买不到我的爱

7. 有毒

8。你的世界和我这边

我可以在多少天内观看整个系列节目？

考虑到 Elite 5的最新首映礼，可以按以下方式订购喜欢同时观看多部作品的系列粉丝。为了不失去故事的线索，如果他们打算每天看一集，你可以在短短两个月内完成所有季节。

当然，如果您有空闲时间专注于观看这部Netflix作品，则可以在更短的时间内实现它。甚至有记录显示，有些粉丝在短短两天内就完成了超过3个赛季的完整系列的观看。

Lucrecia (Foto: Twitter@PersonagTransei)

DANA PAOLA 怎么了？

如果我们谈论的是将该系列的精髓融合在一起的存在，那么不可避免地更不用说墨西哥女演员扮演的角色卢克雷西亚了 Dana Paola。尽管许多人希望看到她深入发展这个角色，但这位歌手还是决定为其艺术生涯的其他方面赋予价值。

在接受 “El hormiguero” 节目的采访时，表演者评论说：“随着一切的进展，我说：'我认为这是我第一次必须给我的音乐一个机会。我开始写好歌，尽管我很难接受它们很棒，但我需要留在音乐中。直到我明白了自己的能力，然后我们才能开始看到它是什么样子，所以我不得不对Elite 4说 “不”。

是的，它已经完成了自己的使命，因为它一直活跃于音乐行业，发行了新歌并将自己的声音带到了新的领域。