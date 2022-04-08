秘鲁的复活节：查看这个假期的机票和巴士票价格

该国的复活节季节是秘鲁人最期待的日子之一，秘鲁人开始前往该国内陆旅行，这是秘鲁人的一部分国内旅游活动。目前，当局已经提出了与冠状病毒限制有关的灵活性。这就是旅行者乘坐公共汽车和/或飞机旅行的方式，享受秘鲁每个角落提供的文化和美食。

如果您对国家道路网络的紧急状态有疑问，该法令将不会影响土地运输公司或在路上旅行的游客。根据PNP的说法，这项措施不会影响移动和安静观光的人，因为它专门针对 “封锁道路并造成严重扰乱秩序的人”。

了解这些信息后，您可以继续计划 2022年复活节假期的旅行。下面，我们分享了飞机和公共汽车票价的大致价格清单，由于该国正在经历的社会状况，该价格可能会上涨。

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco) Tours a Machu Picchu desde Cusco

库斯科门票价格

作为每人基本服务的一部分，旅行者将能够从185索尔找到巴士票。如果你想乘飞机旅行，你会发现每个航段746鞋底起的航班，使过境直接没有停留。往返可能需要花费大约1500个鞋底。

阿雷基帕门票价格

对于这个被称为怀特城的目的地，游客会发现135鞋底的公交车票，早上，下午和晚上出发。对于航空航班，您可以选择从505鞋底或136美元起飞。建议：如果您使用外币付款，请提前查看汇率。

阿亚库乔门票价格

这是让自己沉浸在四月份举行的宗教庆祝活动的历史和宗教目的地之一。在这些日期，一张陆地票可能会花费你230鞋底。一张便宜的机票将花费大约 510 个鞋底。

Una vista general de los Uros en Puno, Perú. Europa Press/Contacto/John Milner Europa Press

普诺门票价格

在大约一个半小时的旅行中，您将能够乘坐55美元起的飞机到达胡利亚卡，以该国有 “低成本” 航空公司的存在为参考。就陆路动员而言，作为基本费率，它将花费190鞋底。请注意，酒店为长途旅行的客人提供特殊服务，让您的交通更加舒适。

ICA 门票价格

复活节期间，秘鲁皮斯科酒和美味葡萄酒的土地欢迎您。唯一的出入路线是陆路，无论是私家车还是在公司里。一张票可能花费你大约 70 个鞋底。大多数公司都有每小时的班次，这使您更容易获得座位。

特鲁希略和皮乌拉的@@ 门票价格

要进入这两个目的地，您可以选择空中和陆地。如果你想乘公共汽车出行，在公司里你会发现170鞋底的门票。如果是乘飞机旅行，您将可以查看440鞋底的选项。由于该地区全年都有活跃的旅游活动，因此特殊日期的价格会上涨。

伊基托斯门票价格

要乘飞机去伊基托斯，我们可以找到大约64美元或237索尔的航班。我可以陆路旅行吗？答案是否定的。这是秘鲁没有陆地连接的城市，因此到达那里的唯一方法是乘飞机或河流。例如，在库斯科，您可以找到转机航班。

PUCALLPA 门票价格

要到达秘鲁丛林中的这个目的地，我们必须支付价格从203索尔起的航班。如果是陆路，则每人的大约费用为95鞋底。为了找到更多选择，替代方案之一是北广场地面航站楼，该航站楼汇集了许多提供客运和包裹运输服务的公司。

[详细信息与Infobae Peru的编辑进行的分析相对应，该分析以在该国经营的公司的登录页面为信息来源，由1人购买门票]

Así se celebra Semana Santa en Perú, el periodo de reflexión entre creyentes.

复活节假期是什么时候？

根据管理我国的官方日历，它被标记为4月14日星期四和15日星期五的假日。与往年相比，这些非工作日可以延长至16日星期六和17日星期日，以便秘鲁人可以进行国内旅游，这是自2020年3月以来秘鲁受疫情影响最大的活动之一。

将激活旅游业的地区

根据Promperú的官方报告，由于全国范围内开始爆发 COVID-19 大流行，经过数周的停顿，这些地区与重新激活相比将有所增长。

75% 库斯科

阿雷基帕为 55％

50% Ica

普诺在 50％

利马为 35％

根据Mincetur的数据，截至2022年1月，前往我国旅行最多的地区将是北美（37％），南美（35％）和欧洲（23％）。

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