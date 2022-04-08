乌克兰疏散中心遭到袭击后数十人死亡

（彭博社）乌克兰官员周五表示，在俄罗斯轰炸了位于基辅政府控制的领土东侧的主要铁路疏散中心后，数十人丧生和受伤。

官员说，至少有一枚装有集束弹药的俄罗斯 “Tochka-U” 导弹击中了克拉马托尔斯克的主要火车站，该火车站距离顿涅茨克约75公里，由分离主义分子控制，至少造成39人死亡，80多人受伤。

市长奥列克桑德·洪查连科说，这座城市已成为疏散中心，每天为大约 8,000 人（主要是妇女和儿童）提供逃离俄罗斯战争的机会。泽伦斯基和国防部发布的照片显示，受害者散落在满满的手提箱中。这次袭击引起了乌克兰和欧盟的强烈谴责。

沃洛德米尔·泽伦斯基总统在 Facebook 上写道：“他们没有力量或勇气在战场上面对我们，他们正在愤世嫉俗地摧毁平民。”

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文传电讯社报道，俄罗斯国防部否认对这次袭击负责，并声称已经取消了在现场发现的那种导弹的使用。

该地区铁路说，在袭击发生前几个小时，俄罗斯军队轰炸了从克拉马托尔斯克到乌克兰西部的唯一一条政府控制的铁路线。

地区政府发言人泰季扬娜·伊赫纳琴科告诉乌克兰 24 电视台，自 2 月 24 日战争爆发以来，顿涅斯特克地区已有超过 20 万居民使用铁路疏散。

顿涅茨克地区州长帕夫洛·凯里连科在一段内容丰富的视频中说，这起事件是对平民的蓄意袭击。

他说：“他们知道在哪里进攻，” 他承诺随着俄罗斯军队为该地区的大规模进攻和升级做准备，他们将继续从该地区撤离。

凯里连科说：“他们轰炸了一切：关键的民用基础设施、关键的医疗基础设施。”“敌人会一无所获。”

欧盟强烈谴责这次袭击，外交政策负责人何塞普·博雷尔在推特上说，这是 “为逃离这场不合理的战争并造成人类痛苦的人们关闭逃生路线的又一次尝试。”

博雷尔和欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩周五将访问基辅与泽伦斯基会面。

原注：

俄罗斯袭击乌克兰铁路疏散中心时数十人丧生 (1)

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