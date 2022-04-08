在梅塔市的PAE食物中发现了危险细菌

4月7日，共和国总审计长办公室通过一份报告透露，严重的情况可能使位于卡斯蒂利亚拉努埃瓦的圣洛伦索教育机构的未成年人的健康处于危险之中。

根据该文件，在El Tiempo收集的学校食品计划中，在提供给该机构学生的烤鸡中发现了总的大肠菌群和粪便大肠菌群/ 大肠杆菌。

根据该报所知的主计长办公室的出版物，在食品处理人员以及固体和液体废物的处理中发现了危险因素。

关于该报告，卡斯蒂利亚·拉努埃瓦教育部辩称，在阅读主计长办公室手中、由卫生部进行的分析时，这是解释上的错误。

根据市长办公室的说法，在那里对PAE进行了严格的监视和控制方法，并与家长，学生和教师携手合作。

本学年到目前为止，在博亚卡，安蒂奥基亚，里萨拉尔达，昆迪纳马卡和梅塔，学校食品计划（PAE）提供的膳食中已报告可能爆发食源性疾病（ETS）。国民教育部（MEN）通过其学习食品股（UAPA）和卫生部（MinSaLUD）正在监测病例，一些受影响的未成年人已经接受了医学检查。

据指出，2月28日在博亚卡发现了第一例可能的埃塔病例。在进行初步调查时，治疗受影响者的卫生人员确定该病例可能与太平洋建筑工程师协会提供的食物有关，因此他们联系了 minSalud。附属于上述投资组合的国家联络中心（CNE）立即进行了相关分析，并通知了UAPA。

在进行彻底调查时，“学习食品” 股发现了令人担忧的案件，尤其是在博亚卡。根据教育部的数据，即使在一年内，报告的泛自闭症障碍病例也没有过去两周内已知的病例那么多。

食品总监胡安·卡洛斯·马丁内斯·马丁内斯·马丁@@ 内斯·马丁说：“这种情况令人惊讶和担忧，因为在短短一个月内，同一经认证的领土实体中几乎同时发出了警报，甚至在不到一年的时间里就达到了这个数量的报告。”学习单位（UAPA）于 3 月 15 日与 RCN Mundo 进行对话。

据详细介绍，博亚卡有五个城市发现了泛自闭症障碍病例：派帕、萨奇卡、贝伦、索阿塔和索科塔。根据发布的流行病学报告，感染的原因与一种称为蜡样芽孢杆菌的细菌有关，该细菌存在于通过EAP供应的Nutralac全脂奶粉中。

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