冠状病毒：一小滴唾液就足以感染另一个人

冠状病毒于2019年从中国传播到全世界，并且仍在传播。它具有的优势之一是其传染性，随着所产生的不同关注变体，传染性更大。 英国的一项研究发现，仅滴10微米的咳嗽或打喷嚏就足以感染冠状病毒。

通过一项有争议的研究发现，他感染了36名自愿感染该病毒的人。这项研究的目的是了解暴露于冠状病毒的人群中的感染是如何发生的。它由帝国理工学院的研究人员领导，并在《自然医学》杂志上发表。

他还透露，感染者只需两天时间就可以开始将病毒传播给他人。此外，在症状前发现了更多证据表明它们具有传染性：受感染的人消灭了大量出现症状之前的病毒数量。

De los 36 pacientes estudiados, 18 se infectaron. Dos de ellos nunca desarrollaron síntomas/ REUTERS/Toby Melville/Archivo REUTERS

该试验包括感染36名冠状病毒，他们在2021年3月住院后接受了长达两周的监测。然后，他们跟进了自己的演变。即使暴露了病毒，也不是每个人都感染了病毒。

这36名志愿者的年龄在18至30岁之间，没有严重Covid-19的危险因素，并且感染了一小滴含有原始冠状病毒株的液体。作为预防措施，患者分阶段感染。前10人接受了抗病毒药物雷姆昔韦以减少他们患重病的机会，尽管这被认为是不必要的。

研究人员每天 24 小时对患者进行监测，同时他们在伦敦皇家自由医院住了两个星期。在36名患者中，有18人被感染。其中两人从未出现过症状。

Solo se necesitan dos días para que una persona que adquiere la infección empiece a contagiar el virus a otras

那些生病的人有轻微的鼻塞、充血、打喷嚏和喉咙痛的情况。没有一个患者出现肺部问题，可能是因为他们的健康状况良好，或者他们接受了少量病毒。

大约83％的人失去了嗅觉，至少部分失去了嗅觉。 研究完成六个月后，一个人还没有恢复嗅觉，但他正在好转 。该研究志愿者即使没有症状，平均驱逐病毒约6.5天或长达12天。

伦敦帝国理工学院的 Christopher Chiu 教授是这项研究的负责人。他澄清@@ 说：“我们的研究揭示了一些非常有趣的临床思想，尤其是在病毒潜伏期短，鼻子中的病毒排泄量非常高，以及横向流动测试的有用性，可能对公共卫生产生影响。”

Christopher Chiu trabaja en el Imperial College de Londres y fue el líder de la investigación/Archivo

尽管正在评估数据，但研究人员还进行了认知测试，以验证志愿者的短期记忆和反应时间。该研究志愿者即使没有症状，平均驱逐病毒约6.5天或长达12天。

在了解了研究结果之后，有不同的观点。澳大利亚悉尼新南威尔士大学的免疫学家迈尔斯·达文波特（Miles Davenport）认为，“这代表着我们在评估未来疫苗和药物有效性方面向前迈出的潜在重要一步。这为在受控环境中研究免疫力开辟了许多重要的可能性。”

Se determinó que solo basta una gota de 10 micrones de tos o estornudo para infectar a una persona con el coronavirus/Archivo Stella Levi | Getty Images

但是，一些研究人员想知道，到目前为止，这项研究获得的知识是否足够重要，足以证明参与者面临的风险，例如长期副作用的可能性。美国伊利诺伊州芝加哥西北大学的生物伦理学家西玛·沙阿说：“在我看来，这些研究在道德上是否合理尚不完全清楚，我正在等待看看它们还发现了什么。”

几十年来，对受控感染暴露的研究一直用于研究流感、疟疾和许多其他传染病。 一些研究人员主张在疫情的头几个月对冠状病毒进行此类试验，以此加快疫苗的研发。但是其他人则认为，这种试验太危险了，无法接受，因为人们对该病毒知之甚少，有效的治疗方法也很少。

该试验得到了位于都柏林的一家名为Open Orphan的商业临床研究机构及其伦敦子公司HVivo的支持。志愿者的参与获得了 4,565 英镑（合 6,200 美元）的收入，其中包括在伦敦皇家自由医院的一个高级隔离室中进行至少两周的隔离。

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