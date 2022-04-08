国会：免除基本篮子产品IGV的责任意味着价格降低15.25％

4月7日星期四，国会全体会议批准了一项旨在免除一般销售税（IGV）的倡议基本家庭篮子中的主食（鸡肉、鸡蛋、面条、面粉、肉等）。因此，如果将其完全转移给最终消费者，价格将下降15.25％。

根据太平洋商学院教授兼金融专家豪尔赫·卡里略·阿科斯塔（Jorge Carrillo Acosta）的说法，减少数字不能为18％，因为该数字对应于 “销售价值” 而不是 “销售价格”，因此它是为产品支付的最终金额。销售价格对应于销售价值加上增值税。

该倡议提议免征一般销售税（IGV），该税对鸡肉，鸡蛋，牛奶，小麦粉，面条，糖和肉制品的进口或内部销售征税。它还提议建立一种机制，用于使用和返还累积的 IGV 税收抵免，该抵免本来可以对购买免税食品生产过程中使用的原材料和投入以及其他服务征税。

然而，专家估计，实际上，降价的百分比将低于15.25％。这是因为 “企业从使用销售IGV（税收抵免）的购买中收回了IGV，如果最终产品被免除，则某些购买所支付的增值税将成为 “成本超支”。这意味着，当增值税的支付金额没有收回时，它将转移给消费者。

批准的标准从发布之日起的下一个月的第一个日历日起适用，直至2022年12月31日。

在国会投票

由于公民对家庭篮子价格上涨的示威，该提案得到了97 名国会议员的支持，9人反对，2票弃权。随后，他以96票赞成、10票反对、1票弃权被免除在第二轮投票之外的责任。

除上述内容外，附录I-A已纳入第055-99-EF号最高法令批准的《一般销售税和选择性消费税法》的单一订购文本中。

但是，可以确定累积和未使用的税收抵免的退款申请，这可以每三个月提交一次，并为一个税收单位（ITU）的最低金额提交。表格、截止日期和其他条件由Sunat规定。

同时，作为最后的补充规定，规定由经济部长批准的最高法令制定实施该法所必需的条例。

过渡性补充条款提到，行政部门受权成立一个由经济部、农业发展部和能源部代表组成的多部门委员会，以评估食品成本的降低情况和机制。让亚马逊受益。

还确定，Sunat和Indecopi将负责监控作为基本家庭篮子一部分的食品的最终消费者的销售价格。

“有可能批准IGV豁免，在家庭购物篮中找到一些产品，我认为这非常重要，因为这将有助于那些一直遭受价格上涨困扰的家庭休息一下。我认为，当共和国国会有共同点时，就会出现重要的项目，” 国会女议员罗桑杰拉·巴巴兰告诉埃克西托萨电台。

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