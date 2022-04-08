国会批准免除IGV基本食物的倡议

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

4月7日星期四，国会全体会议批准了一项旨在免除基本必需品的一般销售税（IGV）的倡议，以使秘鲁家庭受益。

正是在村民示威要求提高家庭篮子价格的过程中，该提案得到了97名国会议员，9名反对和2名弃权的支持。随后，他以96票赞成、10票反对、1票弃权被免除在第二轮投票之外的责任。

根据该倡议，它提议对鸡肉，鸡蛋，牛奶，小麦粉，面条，糖和肉制品的进口或国内销售实行IGV豁免。秘鲁家庭的基本必需品。

同样，建立使用和返还累积的IGV税收抵免的机制，该抵免将对原材料和投入的购置以及免责食品生产过程中使用的其他服务征税。

此外，附录 I-A 已纳入第 055-99-EF 号最高法令批准的《一般销售税和选择性消费税法》的单一订购文本。

但是，它规定，退还累积和未使用的税收抵免的申请可以每三个月提交一次，最低金额为一个税收单位（ITU）。表格、截止日期和其他条件由Sunat规定。

同时，作为最后的补充规定，规定由经济部长批准的最高法令制定实施该法所必需的条例。

同样，它规定批准的标准从发布之日起的下一个月的第一个日历日起适用，直至2022年12月31日。

虽然补充性过渡条款提到，行政部门受权成立一个由经济部、农业发展部和能源部代表组成的多部门委员会，以评估食品和能源部成本的降低情况，使亚马逊受益的机制。

还确定，Sunat和Indecopi将负责监控作为基本家庭篮子一部分的食品的最终消费者的销售价格。

罗桑杰拉·巴巴兰谈论 IGV 豁免

“有可能批准IGV豁免，在家庭购物篮中找到一些产品，我认为这非常重要，因为这将有助于那些一直遭受价格上涨困扰的家庭休息一下。我认为，当共和国国会有共同点时，就会出现重要的项目，” 这位女议员告诉埃克西托萨电台。

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