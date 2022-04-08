昏迷：三名男子在公园里当着孩子们的面被疑似杀手杀死

4月7日晚上，在科马斯区非常靠近米格尔·格劳大街的 “Año Nuevo” 公园里，一群杀手三人 在位于胡安贝拉斯科阿尔瓦拉多大道的当地市场门前@@ 被打死.到目前为止，这些人还没有被确认。

据事件目击者称，两人乘坐两辆直线摩托车赶到现场，向受害者开枪30多次。最令人担忧的是，他们不在乎大约有30个孩子在休闲公园里玩耍。

受害者乘坐两辆车、一辆出租车和一辆面包车抵达公园。他们本来会和一些朋友聊天，直到两辆摩托车到达该地区，其中一名杀手近距离开枪射击他们。受害者试图逃跑，但被子弹击中。

在警方调查中

帕斯卡纳警察局的执法人员赶到现场封锁了该地区，然后犯罪专家赶到了。值班检察官也在场，尸体被带到Collique停尸房，继续进行调查。发现了20多个子弹壳。

受害者的家属也赶到了现场，但避免与媒体进行任何接触。

尽管尚未确定遇难者的身份，但有一些关于犯罪原因以及被指控的杀手将是谁的说法。人们认为他们将成为民用建筑的成员；尽管这一说法没有得到当局的证实。

另一方面，据推测，其中一名遇害者是国家警察的一名警官。在另一个版本中，据认为其中一名受害者是商人，另外两名是担任保安人员的警察。但是，到目前为止，该罪行仍在调查范围内。

在犯罪发生地的公园里，大约有30个孩子在玩耍。| 视频：布宜诺斯迪亚斯秘鲁（Panamericana）

邻居报告该地区持续犯罪

“新年” 城市化的居民谴责并重申他们要求在该地区加强安全和巡逻。他们指出，就在一个月前，一对夫妇在同一个公园被杀，该公园已经很久没有照明了。

这些罪行是在利马和卡亚俄的紧急状态下发生的，紧急状态从3月20日起又延长了45天

紧急状态期间暂停的权利

自由权：权利主体可以从事任何涉及行使自由以外的其他基本权利的活动，只要他们不违反构成公共秩序的规范、良好风俗和必须遵守的准则。

住所不可侵犯：如果权利主体未授权或第三方没有法院命令，权利主体可以阻止任何其他人进入其住所进行调查、搜查或其他理由。但是，在现行犯罪或非常严重的犯罪危险的情况下，它们可能无法阻止这种行为。

集会@@ 自由：权利主体可以在不事先通知的情况下在私人场所或向公众开放的情况下集会、集会或集会，只要他们和平地这样做。相反，在公共场所或道路上举行会议需要事先通知当局，而当局只有出于安全或公共健康的确凿理由才能禁止举行会议。

在@@ 国家领土内过境自由：权利主体原则上可以在其住所所在国领土内和境外自由移动，这意味着能够选择居住地。除非出于健康原因或法院命令或适用《外国人法》。