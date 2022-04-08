哥伦比亚于4月8日星期五报告了320例新的covid-19病例

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

卫生部于2022年4月8日星期五报告说，哥伦比亚有 320例新的covid-19 病例。在过去的24小时内，共处理了 25,189项检测，其中 10,500项为PCR，14,689项为抗原。

报告还指出，最后一天有十名哥伦比亚人死于这种疾病。这样，自大流行开始以来，该国共有 139,703人死于该病毒。

Reporte del covid-19 en Colombia este viernes 8 abril de 2022

通过汇总所有数字，哥伦比亚总共感染了6,087,44 3例，其中 3,699例为活跃病例，5,920,596例对应于已经设法克服该疾病的阳性病例。

该国有175家企业集团。这些地区是：亚马逊、安蒂奥基亚、阿劳卡、大西洋、巴兰基亚、波哥大、玻利瓦尔、博亚卡、布埃纳文图拉、卡尔达斯、卡克塔、卡塔赫纳、卡萨纳雷、考卡、塞萨尔、乔科、科尔多瓦、昆迪纳马卡、瓜伊利亚、瓜维亚雷、威拉、拉瓜希拉、马格达莱纳、梅塔、纳里尼奥、北桑坦德、普图马约、金迪奥、里萨拉尔达、圣安德烈斯、圣玛尔塔、桑坦德、苏克雷、托利马、考卡山谷、沃佩斯、比查达。

这就是该国疫苗接种的进展情况

卫生部的最新报告还显示，截至2022年4月6日星期三 11:59，哥伦比亚总共已经使用了 81,433,240剂针对covid-19的疫苗。

Reporte del Plan Nacional de Vacunación en Colombia este viernes 8 de abril de 2022

根据同一份报告，拥有完整疫苗接种时间表的哥伦比亚人，即已经接种过两剂生物疫苗的人，目前为 28,645,656人，而6, 370,816人已经接受过单剂疫苗接种。同样，已经施用了 10,714,600剂加强剂量。

同样，在最后一天，共使用了86,911种疫苗，其中23,388种用于第二次注射，另有4,418种是单剂疫苗。

卫生部长费尔南多·鲁伊斯（Fernando Ruiz）表示，14个月后，国家疫苗接种计划的阶段将完成，人口的免疫接种将通过PAI 扩大免疫计划继续进行。

从下周开始，大规模关闭将在全国各地开始，他们将在那里对可用疫苗以及已接种过该病毒疫苗的人进行普查。因此，我们将从波哥大开始。

这位部长说：“我们来自一种模式，即我们采用了来自EPI的流程，但我们采用了一种运营结构，该结构已经应用了近8400万种针对covid-19的疫苗。” 他指出，有必要进入制度化阶段，即冠状病毒疫苗接种与定期免疫接种相结合。

“我们将派遣Minsalud小组与卫生监督局一起检查发送了多少，仓库中有多少人，有多少被运送到市政当局并存放在冰箱中，以及已经有多少已经到位。这将有助于验证账户，这是第二点，即对计数的验证”

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