自从 AMLO 公布以来，克劳迪娅·辛鲍姆就是竞争者：里卡多·蒙雷尔

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

共和国参议院民族复兴运动（莫雷纳）席位领导人@@ 里卡多·蒙雷尔重申但是，他在2024年总统大选中的政治意图使墨西哥城政府首脑克劳迪娅放心Sheinbaum 是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）最喜欢的候选人。

在参议院的新闻发布会上，同时也是政治协调委员会（Jucopo）主席评论说，他将继续努力争取公民的同情，但是，他希望首都总统在选举举行两年后，在下一次选举中举行或接下来将由行政首长决定。

“从一年前总统宣布她的那一刻起，每个人都知道她是一个有抱负的人，这对我来说似乎并不异常，在我看来，她正在参与这个过程并且正在战斗以便能够参与莫雷纳内部似乎很正常。我不会对她说恶话，我想不是时候了，我祝她好运，” 蒙雷尔·阿维拉说。

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

同样，Guinda党的立法者表示，目前他将专注于在参议院充分发挥自己的作用，但他将等待在2024年登记为潜在的莫雷纳候选人的适当时机

“我们不是绝望的，我们正在参议院工作，努力遵守法律。我严格遵守法律，我遵守法治，我不会因为相信法律而制造任何问题。我是一个受过法律学科训练的人，当各国忠实地遵守法治和合法性原则时，总会更好，” Jucopo总统说。

去年9月，在该国首都古斯塔沃 ·马德罗（Gustavo A. Madero）市长办公室由首席执行官和总统领导的比内斯塔银行分行就职典礼，这一事实为樱桃党定下了基调，因为洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）高举了党的工作Sheinbaum Pardo 是 CDMX 的负责人，他说他觉得她很好地代表了他。

洛佩斯·奥夫拉多尔当时说：“这是一个非常支持的城市，非常兄弟般的，也受到克劳迪娅·辛鲍姆的良好管理。”

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM) Juan Sotelo

但是，在该国政治领域引起轰动的是，洛佩斯·奥夫拉多尔在指出这一点的同时举起了辛鲍姆·帕尔多的手。有鉴于此，公职人员、记者、分析师和学者将这一事实归类为塔巴斯克尼奥可能发现的事实。

尽管 Sheinbaum Pardo在2024年之前领导了民意调查，但首都总统不止一次表示她的首要任务是CDMX，但是，她也明确表示，在选票上代表莫雷纳的候选人必须通过内部民意调查选出。

“这就是我们所属的政党，即莫雷纳的章程中规定的内容，这是我同意的，但是，共和国总统甚至在莫雷纳存在之前就一直坚持这一点，甚至在法规中也是如此，我认为是这样是一种合适的方法，” 首都总统在2021年的一次新闻发布会上说。

根据咨询公司恩科尔克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）的说法，她以 37％ 的受访者投票支持她成为候选人，而第二位的是外交部（SRE）负责人马塞洛· 埃布拉德（Marcelo Ebrard），占20％。

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