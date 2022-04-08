奇瓦瓦州和塔毛利帕斯州再次创下该国最低的汽油价格

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

在全国各地，某些机构的汽油价格呈指数级增长，超过21墨西哥比索。奇瓦瓦州和塔毛利帕斯州之间的边界情况并非如此，因为所谓的加索利纳佐稳定下来，导致消费者找到最低的燃油价格。

在这两个州，汽油价格稳定，因为麦格纳汽油目前的售价为每升16比索，溢价为18比索，记录的成本远低于墨西哥的通常水平。

造成@@ 这种情况的原因是，联邦政府提供的补贴和财政激励措施使汽油价格每升略高于16比索。但是，4月1日，该国北部边境颁布了取消燃料刺激措施的法令，随之而来的是该地区的燃料超过了20比索。

Los precios rebasaron los 20 pesos mexicanos. Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

财政和公共信贷部（SHCP）表示，面对不满，这导致排队长达一个多小时，以及调度站燃料短缺）干预并澄清了上述地点的汽油供应情况，因此他在官方声明中解释说：

“这是因为美国的汽油价格高于墨西哥，而且该国公民越境自给自足。平均而言，即使边境的汽油刺激措施暂时更新，墨西哥的价格仍然低于在美国美国”。

因此，金额需要一段时间才能再次稳定下来，成为该国最低的成本。

补贴重新申请后，来自得克萨斯州和新墨西哥州的人们越过该国，获得的汽油比平常少四比索。在邻国，每加仑燃料的平均价格为4美元，约为每升20墨西哥比索。由于北方的这些刺激措施是为了提供与美国燃料价格相比具有竞争力的价格。

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022. Fotógrafo: Bloomberg/Bloomberg

上周四，即4月7日，莫雷纳议会小组的议员奥利维亚·埃斯基韦尔·纳瓦（Olivia Esquivel Nava）向莫雷纳议会小组提交了一项法案 众议院在其中提议, 加油站出售不完整升燃料的加油站应处以最高12年的监禁, 这是该国加油站的惯例.

改革倡议在《联邦刑法》中增加了第389条，以惩罚这一期徒刑，并处以最高为计量和更新单位（UMA）每日价值120倍的罚款，即最高 11,546比索。

3月15日，Profeco报告称，它将加强对加油站的检查，据报道，这些加油站没有提供不完整的升汽油或以高于平均水平的价格出售汽油。

该机构负责人里卡多·谢菲尔德·帕迪拉（Ricardo Sheffield Padilla）要求加油站不要滥用，因为墨西哥政府不收取生产和服务特别税（IEPS），以减少因俄罗斯军队入侵乌克兰而导致的全球燃油价格上涨的影响。

En la frontera norte del país se presenciaron largas filas de hasta una hora en las diversas gasolineras de la zona. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

他解释说，该国对汽油没有价格控制；但是，正在对那些价格远高于平均水平的汽油进行检查，因为他们收到消费者的投诉。

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