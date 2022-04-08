布冯出人意料的欢迎以及孔戴教练关于提高公众水平的建议：特维斯对他在尤文图斯任职的启示

Apache与都灵队的官方频道进行了交谈，留下了几颗珍珠

卡洛斯·特维斯（Carlos Tevez）参观了现任意甲冠军国际米兰的训练课程，这是他在意大利逗留的一部分 ，他将加入意大利尤文图斯的高级足球。在上周日目睹了经典的尤文图斯在都灵输给国际米兰（1-0）之后，阿帕奇本周四搬到了位于阿皮亚诺詹蒂莱镇的Neroazzurro训练中心。

特维斯观看了由西蒙娜·因扎吉率领的球队的练习，并与俱乐部副主席、阿根廷国家队前队友哈维尔·扎内蒂、阿根廷人劳塔罗·马丁内斯和华金·科雷亚以及为尤文效力的智利人阿图罗·维达尔打招呼。根据体育报纸《La Gazzetta dello Sport》门户网站上发表的文章，特维斯将继续前往其他意大利俱乐部，因为他打算在去年6月与Boca Juniors脱离足球运动员的身份后成为一名教练。

此外，尤文图斯的官方帐户分享了对卡洛斯·特维斯的采访，卡洛斯·特维斯（Carlos Tevez）对他在都灵演员阵容中的时间做了几次启示。其中，他给出了尤文图斯作为一个机构的特定定义，以及像詹路易吉·布冯（Gianluigi Buffon）这样的历史学家如何接受尤文图斯。此外，他还回忆起了首次亮相以及与教练安东尼奥·孔戴的第一次谈话。他对阿涅利总统的感激之情，以及他最记得都灵演员阵容的球衣的目标。

卡洛斯·特维斯回到尤文图斯为高级队效力。他参观了当前意甲合奏团的更衣室，并向他的球员和其他前队友致意。

“当我到达尤文时，我以为我来到的俱乐部与我想象的完全不同。然后我意识到这是一个非常大的俱乐部，但是一个邻里俱乐部。在尤文粉丝中，你会看到街道反射出来。在机构里，我留下了一点点心。穿上你的俱乐部衬衫真是太好了...穿 Del Piero 的 10 件衣服对我来说是额外的，” 卡利托斯承认。

他和这位经验丰富的弓箭手讲了一个轶事：“Gigi（Buffon）接待我的第一天：他抓住我的头说 '你好吗，大个子？“对我来说，这非常强大，从第一天起，承诺就完全不同了。”

特维斯回顾了自己的职业生涯，还谈到了自己的处子秀。此时，他想起了教练给他的第一句话。“在第一场比赛中，孔戴知道我想要多少，然后说：'你去的第一个球，全力以赴，因为这就是人们起床的方式。'说完了，在我争论的第一对一比赛中，人们起身了，那是另一种环境。”

“我一直努力做对尤文图斯最有利的事情。当我说我想回到家里（为了博卡青年队），靠近父母和兄弟姐妹时，正是俱乐部理解了我。他从来没有反对我的决定，这就是为什么我对人民和总统安德里亚（阿涅利）表示感谢。” 他谈到2015年重返阿根廷的决定以及欧冠决赛输给巴塞罗那之后。

他强调了尤文图斯最高领导人的态度：“当他告诉我，如果我们进入冠军联赛决赛他会陪我上飞机的那天，他感动了我并信守诺言的一位总统。我将永远感激尤文图斯，因为他们一直都了解我。他们也是我的心，他们让我成为一个大人物。当我决定回家时，他们紧紧地拥抱我，一直都能理解我。”

最后，卡利托斯用 Vecchia Signora 的夹克选择了他最喜欢的进球，这隐藏了情感上的选择。“很难选择一个目标。正如我之前所说，在尤文，我一直在玩我的心。这就是为什么很难找到一个。我从Borussia那里拿了那个，这是最重要的一个，在帕尔马的那个，因为我爸爸在体育场里。我一直为他效力。所以，当他来的时候，他是我的第一个粉丝。我来成为在附近玩耍的孩子，他看着我玩。那天晚上非常特别，我刚刚打进了一个壮观的进球。”

“粉丝对我的爱，他每天给我的爱，是我以后需要给他我给他的东西：我的心。回到尤文带来了非常不错的感觉，我一直牢记在心。很难解释...我在这里留下了一点点心，” 卡洛斯·特维斯总结道，他在尤文图斯留下了非常愉快的回忆。

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