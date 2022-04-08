巴西宣布第三波疫情处于 “灭绝阶段”

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

与卫生部和@@ 该国主要医学研究中心有联系的国有奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会（Fiocruz）周五表示，巴西第三波COVID大流行 “处于灭绝阶段”，该基金会是世界上受冠状病毒影响最严重的国家之一。

根据本周五发布的《Fiocruz COVID-19 天文台简报》，巴西冠状病毒的发病率和死亡率均保持急剧下降的趋势，这使该国27个州的COVID死亡率自2020年5月以来首次低于0.3例死亡每10万居民。

该公告总结说：“新数据使我们能够确认，以omicron变异为主的巴西第三次流行浪潮正处于灭绝阶段，” 该公告强调了严重病例，住院和死亡人数的逐渐减少。

公告澄清说：“但是，科学家警告说，这种情况并不意味着疫情的结束，如果出现新的，更致命的变种或逃脱疫苗产生的免疫力，这种情况可能会改变。”

Tanto la incidencia como la mortalidad por coronavirus mantienen una tendencia de fuerte caída en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

结论使巴西松了一口气，巴西是世界上第二大COVID死亡人数最多的国家，仅次于美国，有近66.1万名受害者，而第三个病例最多的国家，仅次于美国和印度，有30.1万人感染。

尽管死亡和感染人数如此之高，但上周巴西的平均COVID受害者人数在周四降至每天174人，是自1月17日以来近三个月来的最低水平（每天154名受害者）。

这一平均数远低于巴西去年4月12日记录的每日死亡人数（每天3,124人死亡）的创纪录数字，当时该国正处于第二波浪潮的高峰。

1月6日，一周内死于COVID的平均人数降至每天94 人，与疫情最初几周（2020年3月）的水平非常相似，但是传染性更强的变种omicron进入该国，导致2月11日平均每天有951名受害者，从它掉下来的时候开始。

La fuerte caída tanto de las muertes y los casos es atribuida al avance de la campaña de vacunación en Brasil (REUTERS/Adriano Machado) REUTERS

由于奥米克龙的迅速蔓延和第三波疫情高峰期，平均病例数于去年2月3日达到每天189,526例的记录，在过去两个月中急剧下降，周四为每日感染20,837例，为1月6日以来的最低水平（15,670例）每天）。

死亡和病例的急剧下降归因于巴西疫苗接种运动的推进，该国已有1.62亿人接受了全程免疫接种（两剂或单剂疫苗），相当于人口的76％。

根据Fiocruz的说法，疫苗接种使巴西的COVID死亡率（到2021年达到感染者的3％）目前低于0.8％。

被认为是拉丁美洲最大的医学研究中心庆祝的另一个事实是，COVID患者的床位占用率连续第三周在该国所有州保持在60％以下。

（来自 EFE 的信息）

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