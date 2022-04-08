波哥大政府收回了三个由私人不定期运营的停车场

波哥大公共空间捍卫者办公室DADEP 宣布，“经过历时3年多的艰苦司法程序”，三个公共停车场不定期运营，实际上，自2019年2月6日以来，这些地区没有与市长签订现行政合同的办公室；也就是说，“公民因使用这些公共物品而收取了不当的费用”。

DADEP 的董事亚历杭德拉·罗德里格斯说：

是一块约36,000平方米的地块，除了停车场外，还有4个绿地和一个广场。

监察员办公室保证，这些海湾的恢复过程在财产管理合同到期之前就已经开始：

他们补充说，尽管采取了预防措施，但针对运营停车场的公司Fundación Forja的另一项司法程序仍在进行中，因为根据提交给 DADEP 的最新报告，该基金会每月收集约1.44亿比索。因此，公共空间监察员办公室估计，在执政的3年中，他们获得了超过54.69亿比索的收入。他们说，这笔钱应该专门用于 “恢复和振兴公共空间”。

我们找回了位于 Avenida Calle 100 和 Cra. 19 的停车场。现在，它们将由 @TerminalBogota 以及用于保护环境的资源进行管理。在 1 周的过渡期内，您无需支付使用费。摘自 DADEP 推特

此外，他们还告知公民：

但是，该地区将开展其他旨在恢复公共空间的运动和进程。上周，波哥大安全秘书处宣布，一个共存小组与大都会警察局和Teusaquillo市长办公室一起，为拉索莱达，加莱里亚斯，昆塔·帕雷德斯和拉埃斯梅拉达附近的居民举办了迎新日，以便”解决入侵公共空间的问题”。

根据当天的结果，为了核实卫生和卫生条件，在当地的旅馆和汽车旅馆进行了控制工作，其中一家设施 “自愿关闭”；此外，在公共服务特别行政股（UAESP）的联合工作中，对来自 Galerías 社区的 carteros 进行了表征并入了单一卡特登记处。

此外，在交通事务区秘书处和波哥大交警的带领下，还就公共道路上停车条件差的问题举办了提高认识日。

另一个引人注目的过程是几周前与 Carrera Seventh的街头小贩一起进行的过程，他们在那里建立了8项旨在重组人行道的协议；这个想法是定义一个可以发展各自商业活动的区域，以期使人行道受益确定了非正规供应商，此前由 IPES社会经济研究所定性。

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