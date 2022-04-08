注意学生：从4月18日至21日，将进行Saber第三、第五、第七和第九次测试

最近几个小时，国民教育部和哥伦比亚教育评估研究所（Icfes）宣布，3年，5年级，7年级和9年级的Saber测试将于4月18日至21日举行。

今年，该测试将适用于来自该国 32 个省选定的 1,300 个教育场所的 20 万名学生。

教育部长说：“我感谢长期为社区工作的校长的支持，我呼吁他们在本月工作，以纸笔模式进行第三、第五、第七和第九次的 Saber Tests，请记住，虚拟部分是在去年举行的，” 教育部长说，玛丽亚·维多利亚·安古洛。

他补充说，通过这些测试，将有可能确定该国的教育挑战在哪里，并作为设计更接近每个地区和每个教育机构要求的政策的投入。

就Icfes总干事而言，莫妮卡·奥斯皮纳·隆多尼奥（MónicaOspina Londoño）警告说，该机构希望 “在该国留下一个结构化的流程，为监测从小学到初中的完整学校轨迹建立基线，从而巩固其中一个基本组成部分。哥伦比亚教育质量的持续改善”。

这位官员还回忆说，参加这些小学和中学基础教育的第三、第五、第七和第九次Saber测试的儿童和青少年是今年正在学习4、6、8和10年级的儿童和青少年。

关于这些测试将要评估的内容，Icfes的负责人澄清说：“在Saber 3rd、5th、7th和9次测试的新周期和基线中，除了评估不同的知识领域外，我们还将获得有关社交情感技能发展的补充信息以及一些相关的相关的因素，可能侧重于学生能力的发展”。

因此，根据该部的说法，将接受评估的学生将进行与语言，阅读和数学方面的沟通技巧相关的测试。对于第五、第七和第九名学生，他们将通过写作测试进行自然科学和环境教育、公民思维以及最后的语言交际能力测试。

MinEducation和Icfes指出，还将使用三份辅助问卷来收集学生的社会经济信息、相关因素和社会情感技能。教师和小组负责人还必须提交上述第二份问卷。

ICFES还澄清说，将参加考试的教育机构是从样本中选出的，因为代表是根据教育机构的性质（官方的，非官方的）及其所在地（城市，农村）等特征来寻求代表性的。

在这方面，教育部评论说：“由于这是一项抽样和对照测试，具有国家和地区代表性，因此将在2022年发布一份总报告，在教育机构一级不会有结果”。

此外，该应用程序设想了一个样本设计，以便在部门一级生成估计数。

最后，还考虑应用三种辅助问卷，其目的是收集信息：学生的社会经济、相关因素和社会情感能力。教师、总部教学经理和校长还将提交一份相关因素问卷。

继续阅读：