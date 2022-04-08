阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）为自己在希特勒的立场辩护：“即使是最有经验的罪犯也可以做积极的工作”

阿尼巴尔·托雷斯为希特勒在普诺的讲话辩护 | 视频：Canal N

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）总理在普诺主持了权力下放的部长理事会第五届会议。尽管遭到全国的谴责，阿尼巴尔·托雷斯在讲话中为自己的讲话辩护，他在讲话中提到了阿道夫·希特勒以及德国和国际的犹太人社区，但这次他与前总统阿尔贝托·藤森进行了全国比较，表明 “即使是最有经验的罪犯也可以做积极的事情”。

“昨天我举了一个例子，说明最有经验的罪犯如何做积极的工作，但现在我要举一个秘鲁的例子。他是现在被关押的最有经验的统治者之一，” 他在演讲中说。

“他是绑架、酷刑和肢解La Cantuta学生以及焚烧他们的遗体和在从利马到Cieneguilla的路上秘密埋葬的调解作者。我能说你没做点好事吗？我会错过真相的。我是一个诚实的人，我说的是实话。而且我什么都不怕，因为我没有坚持办公室。他补充说，我学会了靠自己的工作生存，而不仅仅是像其他人在共和党生活中 200 年中所做的那样乞求工作。”

这样，托雷斯取代了前总统藤森和种族灭绝的阿道夫·希特勒担任同一职务。应该记得，在宪法法院（TC）作出有利于释放阿尔贝托·藤森的裁决之后，总理通过比较阿尔贝托·藤森的释放来表示拒绝德国独裁者的前总统。

“我们必须承认他的善行，但我举一个例子：在德国，不是阿道夫·希特勒使他成为世界大国吗？是他，但他犯下的重大罪行不仅受到德国人的谴责，而且受到全世界的谴责。他当时说，没有人会因为他的出色行为而受到司法审判，他因恶行而受到审判。”

托雷斯强调，尽管受到批评，“无论我们身在何处，我们都将永远支持佩德罗·卡斯蒂略的政府，因为我们来这里不是为了工作，而是为了捍卫国家的利益。”

“我们不是在运用共产主义的马克思主义经济，而是在实践康拉德·阿登纳（Konrad Adenauer）在德国创造的社会市场经济，希望他们能对其进行研究，因为我亲眼目睹了这个社会，并且经历了这个现实。卡斯蒂略·泰罗内斯左翼政府总理强调说：“我讲的知识不仅来自书本，而且是从那本没人能克服的巨书中获得的，而且是从那本没人能克服的巨书中获得的知识。”

声名狼藉

4月6日，托雷斯在万卡约举行的权力下放部长会议上的演讲中，以建设高速公路为榜样在1930年代管理纳粹种族灭绝阿道夫·希特勒。

“有一次，阿道夫·希特勒访问了意大利北部，墨索里尼向他展示了一条从米兰建造的高速公路。希特勒看到了这一点，去了他的国家，到处都是高速公路和机场，使其成为世界上第一个经济大国，” 他说。

阿尼巴尔·托雷斯在部长会议的有争议的演讲中称赞希特勒| 视频：Canal N

应该指出的是，他的言论不仅在社交网络上受到高度批评，而且被历史学家认为 “不准确”。哲学家和电台主持人费尔南多·卡瓦洛（Fernando Carvallo）受到批评，他解释说，这是不准确的，因为提议修建几条高速公路的人是当时的科隆市长（1917-1933年）的康拉德·阿登纳（Konrad Adenauer）。

他补充说，希特勒随后提议开辟更多道路，为第二次世界大战做准备，第二次世界大战造成数百万人死亡。

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