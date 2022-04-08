阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）和他对阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）的赞誉遍布全球：这就是国际媒体报道

阿尼巴尔·托雷斯在部长会议的有争议的演讲中称赞希特勒| 视频：Canal N

秘鲁部长内阁主任阿尼巴尔·托雷斯周四提出了一波批评作为效仿阿道夫·希特勒在纳粹德国的高速公路建设计划的典范。

“我举一个例子：意大利和德国就像我们一样。但是有一次，阿道夫·希特勒访问了意大利北部，[贝尼托] 墨索里尼向他展示了一条从米兰到布雷西亚的高速公路，” 左翼总统佩德罗·卡斯蒂略的得力助手托雷斯说。

托雷斯周四@@ 在安第斯城市万卡约举行的内阁公开会议上补充说：“希特勒看到了这一点，去了他的国家，充满了高速公路和机场，使德国成为世界上第一个经济大国，” 卡斯蒂略后来加入了安第斯城市万卡约。

他的话立即引起了反对派政客和政府官员以及德国和以色列驻利马大使馆的拒绝，促使托雷斯在数小时后道歉。

同样，反应如此之大，以至于它超越了国界。《卫报》、《华盛顿邮报》等媒体报道了这位秘鲁政客的不愉快言论。

《华盛顿邮报》报道：“秘鲁总理周四将阿道夫·希特勒列为基础设施发展的典范，使德国成为'世界领先的经济大国'，随着他的国家继续陷入政治混乱，这一评论引起了愤怒。”

他补充说，总理的言论是影响卡斯蒂略政府的最新争议，卡斯蒂略政府一直受到腐败指控和对其内阁任命的批评的困扰。 “自这位没有经验的前学校老师上任以来的八个月中，他在两次弹劾投票中幸存下来。他的农业部长与两起凶杀案有牵连，但没有被定罪，他否认了这些指控。他的教育部长被指控抄袭他的博士论文。他的卫生部长最近被起诉，他出售了一种调味水作为抗衰老疗法。”

尽管 《卫报》写道：“在佩德罗·卡斯蒂略政府因俄罗斯入侵乌克兰导致燃料和化肥价格上涨以及总统自己为平息骚乱所做的笨拙努力而陷入政治危机的一周内，托雷斯不合时宜周四的评论引起了各方的责备。”

其他媒体也对此进行了报道。

稍后道歉

部长内阁首脑向以色列驻秘鲁大使道歉，表示他从来不想高举阿道夫·希特勒的身影，他重申希特勒是罪犯。

“我们绝不能误解事情，我不是以希特勒为榜样，因为我也说过他是个伟大的罪犯。以色列大使先生，如果你认为我冒犯了你，我很抱歉，我们会亲自谈谈，” 他说。

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