安娜·巴巴拉和其他名人转而支持安吉拉·阿吉拉尔：“模范女人”

安赫拉·阿吉拉尔（Ángela Aguilar）在发表了几张照片后卷入了一场激烈的争议，在这些照片中她非常受欢迎在作曲家古西·刘（Gussy Lau）旁边，甚至很喜欢，这种关系后来得到了证实。

是艺术家本人, 佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）的E quinoccio唱片的一部分, 谁报告了自那以后他们一直保持的恋情 大约在2022年2月中旬，时间很短。

但是，这首歌扭转了社交网络，结果发现Gussy今年33岁，比歌手大15岁，是阿吉拉王朝才华的继承人。

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

这种趋势在墨西哥地区音乐表演者中引起了不同的感受，他在社交媒体上发布了一段视频来表达所有那些感到悲伤、失望、心灵痛苦的粉丝、公众或感兴趣的人。

在这方面，许多艺术家全力支持佩佩·阿吉拉尔的女儿。其中包括家人的朋友安娜·巴尔巴拉（AnaBárbara），也是安吉拉（Angela）一些歌曲的作曲家，例如热门歌曲 “In reality”。

通过她的官方 Instagram，也是乐队类型的表演者，给她留下了以下信息：“我爱你，你是一位灵魂非常美丽的女王，最重要的是，你信任是因为你很好！那是人类所能拥有的最大财富！”

Ana Bárbara no dudo en darle palabras de ánimo a su "ahijada" (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

歌手兼词曲作者阿曼迪蒂蒂塔（Amandititita）也加入了行列，她声称不知道或不了解正在发生的事情的背景，但她让自己知道自己并不孤单。他写道：“这是你的背包。”

然而，最受欢迎的评论之一是约翰尼·卡兹（Johnny Caz）的评论，他是国际知名的Firme集团的创始成员，也是歌手Eduin Caz的兄弟，她提醒他自己是一位真正的模范女性。

“你不必解释自己的生活方式或爱的方式，真正与你在一起的人是因为你的才华和你的天使，那些人不需要解释，那些要求他们的人不配得到解释。它还在闪耀。”

Johnny Caz de Grupo Firme le mandó palabras de aliento a la cantante Ángela Aguilar (Foto: Instagram/@grupofirme)

但是，安杰拉·阿吉拉尔（Ángela Aguilar）在回应已发表的照片时谈到的最重要的观点之一与受影响的人有关，因为这不仅是对她的不道德行为，也是对她家人的不道德行为；“我能给家人什么面孔？”，他宣布。

在这方面，她的堂兄马霍·阿吉拉尔（Majo Aguilar）加入了支持信息，后者通过她的官方Instagram告诉她，她不应该为任何人感到遗憾，更不用说为家人感到遗憾，因为她没有做错任何事情。

他补充说，他一直把她看作是一个坚强而又大的女人，因为那是她的本质和代表，所以没有必要道歉。他总结说：“我爱你，要继续打破它。”

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