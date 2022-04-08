AMLO律师回忆起17岁时的违法行为：“人们最终证明他是对的”

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

自从国会决定撤回联邦区政府首脑 perredist 以来，已经过去了十七年安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔，来自藐视法院判决。

许多当时和现在都与共和国总统保持密切关系的政治家发表了支持和纪念现在的民族复兴运动（莫雷纳）旗手的信息。

墨西哥国家海关总署负责人奥拉西奥·杜阿尔特在2005年担任联邦议员，当时国会决定将安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔置于无法无天状态，当时他是他的律师。

杜阿尔特还是由四名代表组成的国会指导科的主席，desafuero提案比其他任何地方都更早到达。投票仍掌握在两名PRI代表手中，一名是PAN，他撰写了话题。

(FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO) Eunice Adorno | Eunice Adorno

出于这个原因，在此过程的17年后，他在 Twitter 上写了一篇帖子，其中包含最重要的回忆录，照片，视频和事件，从那时起，他仍然记忆着壁画。

首先，他强调，这一天 “应该被记住为墨西哥政治中最引人注目的政治失误之一被完善的日子”。

后来，他补充说，从他作为当时的墨西哥城政府首脑的法律辩护人的角色来看，他始终确信 “他只会为我们今天正在经历的转型辩护向前迈出一步。”

此外，他们很清楚这是一个象征性的过程，因为没有法律论据可以攻击塔巴斯克尼奥，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）。

Horacio Duarte Olivares recordó el desafuero de AMLO como un parteaguas en la historia de México (Foto: Cuartoscuro)

在这种情况下，杜阿尔特保证，这一进程是由当时的联邦国会PRI和PAN派领导人，以及投票决定取消管辖权的360名代表马里亚诺·阿苏埃拉（Mariano Azuela）部长和 “商业黑手党” 推动的，他补充说，“稍后将参加2006 年选举欺诈。”

在这次事件的背后，他们的假定目标是通过政治迫害 “让墨西哥现任总统退出竞选”，但他坚持认为，“人民最终同意他的看法。”

对于奥拉西奥·杜阿尔特（Horacio Duarte）来说，这也是 “今天仍然面临的两国项目” 所取代的事件；一方面，“腐败，影响主义和放弃我们的主权占上风”，另一方面是 “受民意和国家防卫支配的地方”。

关于后来出演法律纠纷的人，杜阿尔特质疑他们在哪里以及目前在做什么，他回答说：“后来躲在媒体人员和影响力贩运者的身后。”

(FOTO: Moisés Pablo/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

他说，后者当时没有意识到，担任联邦区政府首脑，而不是损害代表着非自愿的帮助，以 “建造迄今为止比以往任何时候都更具活力的东西”，指的是墨西哥的第四次转型项目。

因此，在经历了无法无天状态的17年之后，他回顾说，他们将继续在建立一个只代表投票支持政府的人民议程的政府方面取得进展，政府致力于加强机构和法治。

“今天，我们比以往任何时候都更加重申不撒谎、不偷窃和不背叛人民的价值观。就像 2005 年 4 月 7 日一样，我们将继续与安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔同行，” 他写道。

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