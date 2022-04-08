AMLO保证，最高法院的部长们可以自由行动，这与2005年不同，当时他们不鼓励最高司法委员会

墨西哥宪法总统@@ 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）在4月8日上午的会议上回忆说，17年前，众议院以360票赞成，127票反对，2票弃权，决定 “不公平地” 挑战他作为墨西哥政府首脑然后是联邦区。
在国家最高法院（SCJN）昨天（2022年4月7日）举行的会议框架内，总统表示，尽管没有同意所有部长的意见，但没有人被迫对电力法或任何违宪的行为做出决定另一个动作。
他指责墨西哥前总统维森特·福克斯，圣地亚哥·克里尔和其他 “商界” 代表充当口号，通过当时的SCJN主席马里亚诺·阿苏埃拉·居特隆（Mariano Azuela Güitrón）管理他们的无法无天进程，他与其他部长一起 “提交” 了这一行为对他不利。
阿尔弗雷多·吉铁雷斯·奥尔蒂斯·梅纳（Alfredo Guitiérrez Ortíz Mena）也庆祝了这一职位，他投票赞成《电力法》的合宪性，这与他的祖父安东尼奥·奥尔蒂斯·梅纳相反，后者在阿道夫·洛佩斯·马特奥斯的六年任期内推动了电力行业的国有化。
“[部长们] 是自由的。他们有傲慢的感觉自由。而且他们做得很好。那是真正的法治，” 他说。
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