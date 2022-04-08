AMLO保证，最高法院的部长们可以自由行动，这与2005年不同，当时他们不鼓励最高司法委员会

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

墨西哥宪法总统@@ 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）在4月8日上午的会议上回忆说，17年前，众议院以360票赞成，127票反对，2票弃权，决定 “不公平地” 挑战他作为墨西哥政府首脑然后是联邦区。

在国家最高法院（SCJN）昨天（2022年4月7日）举行的会议框架内，总统表示，尽管没有同意所有部长的意见，但没有人被迫对电力法或任何违宪的行为做出决定另一个动作。

他指责墨西哥前总统维森特·福克斯，圣地亚哥·克里尔和其他 “商界” 代表充当口号，通过当时的SCJN主席马里亚诺·阿苏埃拉·居特隆（Mariano Azuela Güitrón）管理他们的无法无天进程，他与其他部长一起 “提交” 了这一行为对他不利。

阿尔弗雷多·吉铁雷斯·奥尔蒂斯·梅纳（Alfredo Guitiérrez Ortíz Mena）也庆祝了这一职位，他投票赞成《电力法》的合宪性，这与他的祖父安东尼奥·奥尔蒂斯·梅纳相反，后者在阿道夫·洛佩斯·马特奥斯的六年任期内推动了电力行业的国有化。

“[部长们] 是自由的。他们有傲慢的感觉自由。而且他们做得很好。那是真正的法治，” 他说。

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