Zuck Bucks，元维基将推出的虚拟货币

尽管最近几个月他们面临着不同的立法问题，但@@ Meta 不想错过进入虚拟货币市场的机会。据《金融时报》报道，该公司将以 “Zuck Bucks” 的名义开发一种新资产，该代币可能采用与该公司设想的Diem（Libra）所设想的方法截然不同，后者目前是稳定币项目失败。

实际上，“Zuck Bucks” 本身并不是一种加密货币，而是 只能在Meta平台上使用的虚拟货币。 根据先前的媒体报道，这些将由公司 “集中控制”。

通过这种方式，用户可以将其美元，欧元或任何其他官方货币转换为 “Zuck Bucks”（以纪念马克·扎克伯格的内部名称），然后在脸书或 Instagram。

因此，Facebook 的虚拟货币与 Fortnite 的 V-Bucks 没有太大区别。它们也可以兑换成任何其他官方货币。它们还用于购买仅在游戏中可用，但不在其他平台上使用的产品。

Roblox 还使用了名为 Robux 的类似系统。同样，虚拟资产只能用于游戏的优势。

《金融时报》还透露，元维基正在开发 “社交” 或 “声誉” 代币。特别是，每当用户对Facebook群组或页面做出有价值的贡献时，这些都会 获得奖励 。

Monedas digitales de Roblox (Robux) y de Fortnite (V-Bucks), respectivamente. (foto: Glitter)

Meta继续关注元宇宙和NFT，尽管他在Diem的尝试失败了

同时，Facebook和Instagram的母公司继续开发其他与元宇宙和区块链相关的服务。

其中包括在Facebook中出售和购买不可替代代币的功能，以及允许用户查看其资产的功能。Instagram还证实了对 NFT 的兴趣，目前正在研究如何在平台内使用它们。

NFT en Instagram. (foto: Criptonoticias)

但是，Meta在其最重要的计划之一中也遇到了一些麻烦：创建自己的名为Diem的稳定币，这是一种价值与美元价值相匹配的虚拟货币。该项目经历了许多法律问题，这导致许多合作伙伴不再信任该公司推出也称为 “平衡” 的货币。

目前，马克·扎克伯格的公司 似乎正在寻求出售该项目的资产。 正如彭博社透露的那样，目标是 “将资本返还给投资者合作伙伴”。

Meta还允许更多有关加密货币的广告

由马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）领导的公司几个月前更新了用于决定可以在其平台上发布哪些加密货币广告（例如比特币）的标准，以增加向更多广告商和公司授予的许可数量。

在 Meta题为 “扩大在加密货币上投放广告的资格” 的官方声明中，该公司解释了市场日益成熟和监管运动如何说服其改变立场。

Logo de Meta. (foto: Dado Ruvic/Ilustración) REUTERS

以前，广告商必须填写同意书，其中包含有关这些广告的信息，例如其许可证或相关附加信息，以及他们在投资或股票市场中的存在。 营销活动现在将能够使用该平台的庞大用户群。

但是，自那时以来，市场已经走了很长一段路，科技巨头和监管机构的更仔细审查应该可以减轻这种风险。Facebook本身正在为一个metaverse项目做准备，该项目自然吸引了加密货币领域内外的头条新闻。

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