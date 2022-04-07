伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）难以忍受：邻居们召集她参加家中 “不良行为” 的会议

在哥伦比亚电视小说《Vecinos》中，住在热门社区的出租车司机奥斯卡·莱尔（Oscar Leal）（由罗宾逊·迪亚兹（Robinson Díaz）饰演）中了彩票，并决定在专属部门购买新公寓，在那里聚会变得不变，以至于其他居民无法忍受他们的行为并采取措施好奇地把他赶出大楼，因为狂欢对许多人来说是无法忍受的。

好吧，伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）也发生了类似的情况，她在麦德林的新公寓里的行为与奥斯卡·莱尔（Oscar Leal）的行为相似。几个月前，这位有影响力的人在自己的社交网络上吹嘘了这家新房产，这表明她将在阳台上安装一个DJ来练习，并继续担任瓜拉查大使。

这些 “做法” 已经成为已经让邻居烦恼的聚会，以至于采取措施改善她的行为。因此，同一位女商人在她的Instagram个人资料上宣布，她所居住的住宅单元社区的一部分已经厌倦了自己的法拉斯，这就是为什么她被召集参加共同所有者特别会议的原因。

通过一段视频，卡尔德隆读了邻居最近寄给她的一封信。信中说，她居住的团体的共存委员会对她采取了行动。

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声明说：“根据我们收到的几份投诉，该组织的共存委员会为履行该法规规定的职能，于 4月19日星期二至中午12点召开会议，以公布多个伦巴人提交的投诉。”单位的状态。在阅读引述她的日期时，伊娜说她无法参加，因为她将前往古巴。

她还谴责了社区的呼吁，辩称她在那里住了很短的时间，而且表演的伦巴舞次数与引起关注的呼吁不成比例。

“我的意思是，我参加这个小组已经四个月了，我有两个聚会，一个在晚上（...）你的邻居以前对我的认识有多好？”，几天前和姐姐开玩笑说安德里亚·瓦尔迪里和费利佩·萨鲁玛的婚礼的有影响力的人说。

后来，他在Instagram上问了他的追随者他们对此有何看法，重申他住在那间公寓时只有两个聚会。顺便说一句，她宣布她还将采取与在大楼内逗留有关的措施。

“我知道在建筑物里，显然，你必须生活在欢乐中，邻居可以抱怨，但我发誓我有两个聚会（...）不，我要去一所房子，它不在这里，” Yina 惊呼道。

这些故事被诸如 “Info show Colombia” 之类的几个娱乐帐户所复制，数百名用户迅速做出回应，质疑内容创作者的行为。

诸如 “他去了多么幸福！” 之类的反应; “如果你不知道如何尊重，最好买房子”；“她把钱花在聚会和烧烤上，据她说只有两个。是的，当然”；“让他们把它从那里拿出来，这样它就不是bochinchera，也不会创造出最后的可口可乐” 和 “让它像在城外建造房屋的瓦尔迪里那样做” 在帖子中强调。

最后，伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）没有再对此话题发表评论，预计她将知道她是否会参加召开的会议。

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