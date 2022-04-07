耶伦说，数字美元将需要多年的发展

（彭博社）财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，如果美国决定继续推行数字美元，将需要数年时间才能发展，这突显了决策者在制定监管计划以应对数字资产快速扩散时所采取的谨慎态度。

美国监管机构目前正在进行为期六个月的审查，旨在就与数字资产有关的一系列问题提出建议，包括美国主权货币的数字版本。该计划是通过乔·拜登总统的行政命令启动的。

耶伦在为周四在华盛顿举行的活动准备的声明中说：“我还不知道我们将得出什么结论，但我们必须清楚，发布 CBDC 可能会带来重大的设计和工程挑战，需要数年的开发，而不是几个月的时间。”中央银行的数字货币被称为CBDC，在美国，称为数字美元。

耶伦在演讲中描述了一套一般原则，在她看来，这些原则应该指导建立监管数字资产的新框架，寻求促进创新并保护消费者、投资者和金融稳定。

耶伦说：“我们的监管框架必须旨在支持负责任的创新，同时管理风险，尤其是那些可能扰乱金融体系和经济的风险。”

“技术中立”

他强调，在监管机构努力跟上创新的步伐时，他们制定的规则必须 “技术中立”。

他说：“这一过程应该以与向家庭和企业提供的服务相关的风险为指导，而不是以基础技术为指导。”

他说，行业中的数字资产发行商和服务提供商必须保护消费者和投资者免受欺诈和误导性信息的侵害，确保资产的适当托管并提供足够的税务信息。

该讲话是在3月发布的一项行政命令之后发布的，该命令命令包括财政部在内的多个联邦机构更加关注数字资产的研究和前瞻性监管，其中可能包括多种加密货币，例如比特币、固定价值稳定的加密货币和数字货币中央银行发行的货币。

耶伦补充说，决策者应该为金融市场结构可能发生的变化做好准备，理由是分布式账本技术推动的潜在变化。

他说：“尽管这可能使市场比任何特定公司都更不容易受到破产的影响，但至关重要的是要确保我们对潜在的系统性风险积累保持可见性，并继续拥有有效的工具来控制过度行为。”

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