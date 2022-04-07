三名厄瓜多尔人在纳里尼奥被捕，胡萝卜装满了90公斤炸药

当局证实，在纳里尼奥省拘留了三名厄瓜多尔公民，他们被大量炸药抓获。

他们是三名厄瓜多尔人吉列尔莫·戴维·奥班多，赫尔曼·劳尔·瓜拉维西和米格尔·佩鲁加奇，他们于3月31日被捕，当时他们正在沿着纳里尼奥的道路运送90公斤装在胡萝卜和洋葱中的炸药。

根据总检察长办公室的说法，将向哥伦比亚革命武装力量持不同政见者提供 200根pentolite棒，每根重450克。

纳里尼奥省Guachucal的混杂刑事法官在接受检察官办公室的请求时，剥夺了三名厄瓜多尔公民的自由，他在监狱中对这三名厄瓜多尔公民发出了安全措施。

Obando、Gualavisi和Peruganchi被控犯有制造、贩运和携带枪支、私人用途、武装部队限制的弹药或情节严重的爆炸物的罪行的共同犯罪者。

应该记住，逮捕三名厄瓜多尔公民的人是在该市伊皮亚尔普德村高处的伊皮亚莱斯-瓜丘卡尔公路3公里处被捕的。

他们把爆炸物藏在胡萝卜和洋葱之间

根据总检察长办公室进行的调查，这三名男子正乘坐一辆装有 BZU 103 牌照的雪佛兰汽车旅行，其中运送了四块胡萝卜和大头洋葱。

其中一名穿制服的人经过纳里尼奥高速公路警察人员设立的检查站，给了他们停车牌，他们在没有提出任何反对的情况下遵守了停车标志。

当局开始搜查车辆，并在执行任务时检查了车内三名男子所载的货物。正是在那一刻，警察才意识到，伪装在胡萝卜和大头洋葱包中的是爆炸性的大功率 pentolite 的棒。

根据当局的说法，发现的每根棒都有至少450克适合引爆的爆炸物，总共有90公斤的爆炸物。

总检察长办公室保证，根据调查，爆炸物的指控将移交给在图马科、纳里尼奥和该省其他地区活动的已灭绝的哥伦比亚革命武装力量游击队的持不同政见者。

应当指出，在今年5月举行总统选举之前的这段时间里，该国不同地区发生了几起恐怖袭击和扰乱公共秩序的事件。

到目前为止，当局尚未确定在胡萝卜货物中发现的爆炸物是否将用于哥伦比亚选举框架内的任何恐怖袭击。

应该记住，该国首都对可能的恐怖袭击保持警惕，例如几天前在玻利瓦尔城（Ciudad Bolivar）发生的恐怖袭击，在国家警察局的IAC附近引爆了爆炸物。这造成两名未成年人死亡。

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