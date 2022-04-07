为什么AMLO最喜欢的部长之一里奥斯·法尔贾特投票反对《电力工业法》

4月7日星期四，事实证明，国家最高法院（SCJN）批准了《电力工业法》（LI E）的合宪性，该法于2021年进行了修订，以使能源调度有利于联邦电力委员会（CFE）。

在最高法院上级法庭表决认可LIE的票数是《墨西哥合众国政治宪法》（CPEUM）承认该法有效所需的最低限度。这意味着，在11位部长中，有4人投了赞成票，7票反对，应该指出的是，最高司法委员会首席部长阿图罗·扎尔迪瓦尔是赞同该法律合宪性的人之一。

从投票摘要中可以看出，部长扎尔迪瓦尔·莱洛·德拉雷亚、洛雷塔·奥尔蒂斯·阿尔夫、亚斯敏·埃斯基韦尔·莫萨和阿尔弗雷多·古铁雷斯·奥尔蒂斯·梅纳表示赞成；路易斯·玛丽亚·阿吉拉尔·莫拉莱斯、豪尔赫·马里奥·帕尔多·雷博莱多、阿尔贝托·佩雷斯·达扬、哈维尔·莱内斯·波蒂塞克、诺玛·皮纳·埃尔纳斯胡安·南德斯投票反对路易斯·冈萨雷斯·阿尔坎塔拉·卡兰卡和安娜·玛格丽塔·里奥斯·法哈特。

出于环境原因，里奥斯·法尔贾特部长投票反对《电力工业法》 视频：推特/ @XochitlGalvez

另一方面，他强调，投票反对的部长中有里奥斯·法尔贾特部长，与安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统关系密切的部长之一（AML O）和所谓的 4T，因为在六年任期开始时，她在联邦政府，由于莫雷纳的批准，她得以到达最高法院第一分庭。

她与洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）的亲密关系始于2017年，当时的樱桃派对主席邀请她参加 “国家计划” 会议。后来，在 2018年，她成为当选总统过渡团队的一员，领导税务管理局（SAT）交付/接收流程所需的工作，因此，从当年12月5日起，她将负责该部门。

过了一会儿，随着 SCJN 部长的席位获释，她参加了并赢得了广场，因此，在 2019年12月5日，共和国参议院与大多数民族复兴运动（莫雷纳）及其盟友（工党，格林）一起墨西哥生态学家党和社会遭遇党）在法院批准了部长。

甚至洛佩斯·奥夫拉多尔总统也对里奥斯·法尔贾特的到来 SCJN 表示欢迎。“直到昨天我才听说参议院的决定，我对此表示欢迎。这三个提案都是非常优秀的公民、专业人士、非常优秀的律师。” AMLO在上午的会议上笑着说。

Margarita Ríos Farjat se opuso a que se reconociera la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

现在，法院部长以环境论点解释说，在促进健康环境权方面，她解释说，加强《欧洲常规武装力量条约》不能优先于人类健康。

他认为，有鉴于此，正在强加一项特权，这可能会使CFE享有特权，但这样做是通过 “将所有人的可持续发展和健康所必需的清洁能源永久排在第二位”。

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