视频：小维森特·费尔南德斯正在访问卡塔赫纳并与街头小贩一起唱歌

小@@ 维森特·费尔南德斯在女商人生日那天，通过他的 “InstaStories” 与他的朋友和他的搭档玛丽安娜·冈萨雷斯·帕迪拉（MarianaGonzález Padilla）在神奇的寨城里分享了一些图片，使他的追随者在社交网络上感到惊讶。

听到这位墨西哥女商人在她的故事@@ 中说：“到达波拉波拉岛，看看有多可爱”。在后台，另一个人告诉他 “那是哥伦比亚”。

在Chente的儿子分享的故事中，他与玛丽安娜·冈萨雷斯（MarianaGonzález）的女儿之一相邻，玛丽安娜·冈萨雷斯（MarianaGonzález）是女商人和有影响力的人，她于2019年开始与小维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández Jr.）建立关系时成名，后者将庆祝自己的25岁生日。

“25岁的生日女孩...”玛丽安娜·冈萨雷斯（MarianaGonzález）惊呼，后来有影响力的女儿开玩笑地指出，他们不是25岁，而是29岁，指着她的臀部。

小维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández Jr.）通过他的 “InstaStories” 分享的另一个时刻是在位于市中心的酒吧里尽情享受，以及俯瞰寨城钟楼的景色。

后来，他们在著名的罗萨里奥群岛（Rosario Islands）的私人海滩之一的波拉波拉海滩俱乐部（Bora Bora Beach Club club）综合大楼中发布了一些他们所住的地方的图片，他们总是强调他们所遇到的人的素质以及哥伦比亚日落的美丽。

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以下是小维森特·费尔南德斯的全部内容。 :

维森特·费尔南德斯的儿子和他的伴侣一起走在围墙城市的街道上

在卡塔赫纳街头巡回演出期间，维森特·费尔南德斯的儿子有机会记住他已故的父亲，当时他遇到了他的一位追随者，并要求他合唱歌曲 “Acá entre nos”，演出结束时，他告诉他 “El Charro de Huentitan” 还没有死，他仍然在所有粉丝的心中。

“维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández）尚未死，并将永远活在我们心中，我拥有维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández）的30部电影的全部收藏，我都拥有，它们都很好，我唯一不喜欢的是'一个半对抗世界'，其余的都很好。”'。

值得一提的是，维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández）在他作为艺术家的整个职业生涯中，在墨西哥电影的黄金时代录制了一百多张专辑，大约20部电影，并获得了多个奖项，包括三项盎格鲁格莱美奖，八项拉丁格莱美奖，14项Lo Nuestro奖，并且是一位明星的持有人在好莱坞星光大道上。

第64届格莱美颁奖典礼将在内华达州拉斯维加斯的米高梅大花园竞技场举行，墨西哥歌手维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández）因其在2020年发行的最新唱片而死后获奖。

美国国家唱片艺术与科学学院将这张专辑 “A mis 80′s” 授予 “最佳墨西哥地区专辑”。这张唱片材料包含他创作的 13 首歌曲，其中包括 La Barca、Ya No Insistas Corazón、我发誓我永远不会回来或 A Mi Niet o。

在已经举行的晚会上，除了通常的电视广播之外，墨西哥偶像的遗产还在其2020年的最新音乐作品中获奖：“恭喜墨西哥最佳地区音乐专辑A Mis 80'的获胜者，” 他在Twitter上写道

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